Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
360
Kârla kapanan işlemler:
289 (80.27%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (19.72%)
En iyi işlem:
26.71 EUR
En kötü işlem:
-37.89 EUR
Brüt kâr:
491.24 EUR (49 932 pips)
Brüt zarar:
-222.20 EUR (21 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (27.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
105.54 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.05
Alış işlemleri:
263 (73.06%)
Satış işlemleri:
97 (26.94%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
0.75 EUR
Ortalama kâr:
1.70 EUR
Ortalama zarar:
-3.13 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-21.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-37.89 EUR (1)
Aylık büyüme:
42.44%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
38.18 EUR (5.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.10% (0.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 223
AUDUSD.r 37
GBPUSD.r 35
EURUSD.r 31
USDCHF.r 23
USDCAD.r 9
EURAUD.r 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 272
AUDUSD.r 12
GBPUSD.r 38
EURUSD.r -6
USDCHF.r -12
USDCAD.r 3
EURAUD.r 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 23K
AUDUSD.r 1.8K
GBPUSD.r 4K
EURUSD.r -407
USDCHF.r -1K
USDCAD.r 492
EURAUD.r 112
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.71 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🇹🇷 StarQueen Fusion – Gelişmiş MT5 Stratejisi

👑 StarQueen Fusion – Yeni Nesil Otomatik Ticaret Sistemi

StarQueen Fusion’a hoş geldiniz!
Bu sistem, istikrar, hassasiyet ve uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir otomatik işlem stratejisidir.
Bu yalnızca bir robot değil, üç bağımsız algoritmanın akıllı bir birleşimi olup, güvenli, kontrollü ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için uyum içinde çalışır.

📊 Temel Bilgiler

  • Platform: MetaTrader 5

  • Önerilen minimum yatırım: 500 €

  • Aktif algoritma sayısı: 3

  • Genel yaklaşım: Koruyucu, istikrarlı ve risk kontrollü

  • Tavsiye edilen aracı kurum: FP Markets RAW ECN

🔍 Strateji Özeti

StarQueen Fusion, başlıca döviz çiftlerinde (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) ve altında (XAU/USD) işlem yapar.
Sistem, trend takibi (Trend-Following) ve akıllı grid (Smart Grid) mantığını birleştirerek kazanç ve güvenlik arasında ideal bir denge kurar.

Her algoritma farklı bir rol oynar — istikrar, doğruluk veya sürekli aktivite — ve birlikte dengeli bir performans sunar.

🥇 Aktif Algoritmalar

1️⃣ Queen (Altın – H1 Trend)
XAU/USD üzerinde H1 zaman diliminde çalışır.
Temkinli ve seçici yaklaşımıyla yalnızca yüksek olasılıklı işlemleri açar.
Scalping stratejisi değildir; bazen birkaç gün işlem yapmadan bekler, bu da istikrara verdiği önemi gösterir.

2️⃣ Oro Smart (Doğrusal Altın Modu)
Aynı anda yalnızca bir pozisyon açar, grid veya ortalama kullanmaz.
Basit, net ve tamamen otomatik bir stratejidir.

3️⃣ Forex GridBot (Akıllı Döviz Gridi)
Başlıca döviz çiftlerinde akıllı grid mantığıyla işlem yapar.
Düşük volatilite dönemlerinde bile aktif kalarak diğer modülleri dengeler.

⚙️ Risk Yönetimi

  • Tüm stratejilerde Stop Loss veya manuel kontrol bulunur.

  • Piyasa anormal hareket ettiğinde, sermayeyi korumak için manuel müdahale yapılır.

  • Drawdown düşük seviyede tutulur ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflenir.

🌟 “StarQueen Fusion” Neden Bu İsim?

Bu isim, iki dünyanın birleşimini simgeler:

  • Altın (Gold) – sabır ve güvenin sembolü.

  • Forex – doğruluk ve istikrarın sembolü.

Bu birleşim, her piyasa koşuluna uyum sağlayabilen güçlü ve dengeli bir strateji ortaya çıkarır.

🚀 Özet

✅ 3 bağımsız algoritma (Altın + Forex)
✅ Koruyucu ve istikrarlı yaklaşım
✅ H1 analizine dayalı yüksek doğruluk
✅ Stop Loss ve manuel risk kontrolü
✅ Minimum yatırım: 500 €


İnceleme yok
