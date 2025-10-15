СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / StarQueen Fusion
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
0 отзывов
Надежность
17 недель
1 / 185 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 019
Прибыльных трейдов:
846 (83.02%)
Убыточных трейдов:
173 (16.98%)
Лучший трейд:
26.71 EUR
Худший трейд:
-56.28 EUR
Общая прибыль:
1 348.46 EUR (148 943 pips)
Общий убыток:
-657.85 EUR (67 077 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (47.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
105.54 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
96.20%
Макс. загрузка депозита:
10.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
9.79
Длинных трейдов:
654 (64.18%)
Коротких трейдов:
365 (35.82%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.68 EUR
Средняя прибыль:
1.59 EUR
Средний убыток:
-3.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-60.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-60.22 EUR (7)
Прирост в месяц:
9.69%
Годовой прогноз:
117.59%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
70.53 EUR (7.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.50% (60.64 EUR)
По эквити:
14.45% (135.46 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 665
AUDUSD.r 78
EURUSD.r 71
GBPUSD.r 68
AUDCAD.r 63
USDCHF.r 52
USDCAD.r 16
EURAUD.r 2
GBPNZD.r 2
NZDCAD.r 1
GBPAUD.r 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 695
AUDUSD.r 22
EURUSD.r 16
GBPUSD.r 27
AUDCAD.r 43
USDCHF.r -21
USDCAD.r 6
EURAUD.r 1
GBPNZD.r -4
NZDCAD.r 0
GBPAUD.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 69K
AUDUSD.r 2.8K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r 3.2K
AUDCAD.r 5.5K
USDCHF.r -1.5K
USDCAD.r 881
EURAUD.r 112
GBPNZD.r -638
NZDCAD.r 60
GBPAUD.r 527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.71 EUR
Худший трейд: -56 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +47.33 EUR
Макс. убыток в серии: -60.22 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🇷🇺 Описание – StarQueen Fusion

👑 StarQueen Fusion – Продвинутая стратегия для MT5

Добро пожаловать в StarQueen Fusion — инновационную автоматическую стратегию нового поколения, созданную для трейдеров, которые ценят стабильность, точность и устойчивый рост.
Это не просто советник — это слияние трёх независимых алгоритмов, работающих в гармонии ради стабильных и контролируемых результатов.

📊 Основная информация

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Рекомендуемый депозит: 500 €

  • Количество активных алгоритмов: 7

  • Подход: Консервативный, стабильный, с контролем риска

  • Брокер: FP Markets RAW ECN

🔍 Обзор стратегии

StarQueen Fusion работает на основных валютных парах (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) и на золоте (XAU/USD).
Система сочетает трендовое следование и умную сеточную логику, чтобы достичь оптимального баланса между прибылью и безопасностью.

Каждый алгоритм выполняет свою задачу — стабильность, точность или постоянная активность, создавая надёжную общую структуру.

🥇 Активные алгоритмы

1️⃣ Queen (Gold – H1 Trend)
Работает с XAU/USD на таймфрейме H1, с осторожным и избирательным подходом.
Не является скальпером — открывает сделки только при высокой вероятности успеха.
Может оставаться неактивным несколько дней, ожидая оптимальных условий.

2️⃣ Oro Smart (Gold Linear Mode)
Ведёт одну сделку за раз, без сетки и усреднения.
Простая, линейная и полностью контролируемая стратегия.

3️⃣ Forex GridBot
Работает на основных валютных парах, используя умную сетку.
Обеспечивает стабильную активность даже в периоды низкой волатильности, дополняя консервативное поведение других модулей.

⚙️ Управление рисками

  • Все стратегии включают Stop Loss или ручной контроль.

  • При сильных колебаниях рынка проводится вмешательство вручную для защиты капитала.

  • Просадка (Drawdown) поддерживается на низком уровне, обеспечивая стабильный долгосрочный рост.

🌟 Почему “StarQueen Fusion”

Название отражает объединение двух миров:

  • Золото (Gold) — символ терпения и надёжности.

  • Форекс (Forex) — символ точности и стабильности.

Вместе они создают сбалансированную и адаптивную стратегию, способную работать в любых рыночных условиях.

🚀 Краткий обзор

✅ 3 независимых алгоритма (Золото + Форекс)
✅ Консервативный и стабильный подход
✅ Анализ на таймфрейме H1
✅ Управление рисками и Stop Loss
✅ Минимальный депозит: 500 €


Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 20:50 2025.12.19 20:50:20  

Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
StarQueen Fusion
40 USD в месяц
119%
1
185
USD
2.8K
EUR
17
96%
1 019
83%
96%
2.04
0.68
EUR
14%
1:500
Копировать

