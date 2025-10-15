🇷🇺 Описание – StarQueen Fusion

👑 StarQueen Fusion – Продвинутая стратегия для MT5

Добро пожаловать в StarQueen Fusion — инновационную автоматическую стратегию нового поколения, созданную для трейдеров, которые ценят стабильность, точность и устойчивый рост.

Это не просто советник — это слияние трёх независимых алгоритмов, работающих в гармонии ради стабильных и контролируемых результатов.

📊 Основная информация

Платформа: MetaTrader 5

Рекомендуемый депозит: 500 €

Количество активных алгоритмов: 7

Подход: Консервативный, стабильный, с контролем риска

Брокер: FP Markets RAW ECN

🔍 Обзор стратегии

StarQueen Fusion работает на основных валютных парах (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) и на золоте (XAU/USD).

Система сочетает трендовое следование и умную сеточную логику, чтобы достичь оптимального баланса между прибылью и безопасностью.

Каждый алгоритм выполняет свою задачу — стабильность, точность или постоянная активность, создавая надёжную общую структуру.

🥇 Активные алгоритмы

1️⃣ Queen (Gold – H1 Trend)

Работает с XAU/USD на таймфрейме H1, с осторожным и избирательным подходом.

Не является скальпером — открывает сделки только при высокой вероятности успеха.

Может оставаться неактивным несколько дней, ожидая оптимальных условий.

2️⃣ Oro Smart (Gold Linear Mode)

Ведёт одну сделку за раз, без сетки и усреднения.

Простая, линейная и полностью контролируемая стратегия.

3️⃣ Forex GridBot

Работает на основных валютных парах, используя умную сетку.

Обеспечивает стабильную активность даже в периоды низкой волатильности, дополняя консервативное поведение других модулей.

⚙️ Управление рисками

Все стратегии включают Stop Loss или ручной контроль.

При сильных колебаниях рынка проводится вмешательство вручную для защиты капитала.

Просадка (Drawdown) поддерживается на низком уровне, обеспечивая стабильный долгосрочный рост.

🌟 Почему “StarQueen Fusion”

Название отражает объединение двух миров:

Золото (Gold) — символ терпения и надёжности.

Форекс (Forex) — символ точности и стабильности.

Вместе они создают сбалансированную и адаптивную стратегию, способную работать в любых рыночных условиях.

🚀 Краткий обзор

✅ 3 независимых алгоритма (Золото + Форекс)

✅ Консервативный и стабильный подход

✅ Анализ на таймфрейме H1

✅ Управление рисками и Stop Loss

✅ Минимальный депозит: 500 €