|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|665
|AUDUSD.r
|78
|EURUSD.r
|71
|GBPUSD.r
|68
|AUDCAD.r
|63
|USDCHF.r
|52
|USDCAD.r
|16
|EURAUD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|NZDCAD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|695
|AUDUSD.r
|22
|EURUSD.r
|16
|GBPUSD.r
|27
|AUDCAD.r
|43
|USDCHF.r
|-21
|USDCAD.r
|6
|EURAUD.r
|1
|GBPNZD.r
|-4
|NZDCAD.r
|0
|GBPAUD.r
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|69K
|AUDUSD.r
|2.8K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|5.5K
|USDCHF.r
|-1.5K
|USDCAD.r
|881
|EURAUD.r
|112
|GBPNZD.r
|-638
|NZDCAD.r
|60
|GBPAUD.r
|527
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
🇷🇺 Описание – StarQueen Fusion
👑 StarQueen Fusion – Продвинутая стратегия для MT5
Добро пожаловать в StarQueen Fusion — инновационную автоматическую стратегию нового поколения, созданную для трейдеров, которые ценят стабильность, точность и устойчивый рост.
Это не просто советник — это слияние трёх независимых алгоритмов, работающих в гармонии ради стабильных и контролируемых результатов.
📊 Основная информация
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Рекомендуемый депозит: 500 €
-
Количество активных алгоритмов: 7
-
Подход: Консервативный, стабильный, с контролем риска
-
Брокер: FP Markets RAW ECN
🔍 Обзор стратегии
StarQueen Fusion работает на основных валютных парах (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) и на золоте (XAU/USD).
Система сочетает трендовое следование и умную сеточную логику, чтобы достичь оптимального баланса между прибылью и безопасностью.
Каждый алгоритм выполняет свою задачу — стабильность, точность или постоянная активность, создавая надёжную общую структуру.
🥇 Активные алгоритмы
1️⃣ Queen (Gold – H1 Trend)
Работает с XAU/USD на таймфрейме H1, с осторожным и избирательным подходом.
Не является скальпером — открывает сделки только при высокой вероятности успеха.
Может оставаться неактивным несколько дней, ожидая оптимальных условий.
2️⃣ Oro Smart (Gold Linear Mode)
Ведёт одну сделку за раз, без сетки и усреднения.
Простая, линейная и полностью контролируемая стратегия.
3️⃣ Forex GridBot
Работает на основных валютных парах, используя умную сетку.
Обеспечивает стабильную активность даже в периоды низкой волатильности, дополняя консервативное поведение других модулей.
⚙️ Управление рисками
-
Все стратегии включают Stop Loss или ручной контроль.
-
При сильных колебаниях рынка проводится вмешательство вручную для защиты капитала.
-
Просадка (Drawdown) поддерживается на низком уровне, обеспечивая стабильный долгосрочный рост.
🌟 Почему “StarQueen Fusion”
Название отражает объединение двух миров:
-
Золото (Gold) — символ терпения и надёжности.
-
Форекс (Forex) — символ точности и стабильности.
Вместе они создают сбалансированную и адаптивную стратегию, способную работать в любых рыночных условиях.
🚀 Краткий обзор
✅ 3 независимых алгоритма (Золото + Форекс)
✅ Консервативный и стабильный подход
✅ Анализ на таймфрейме H1
✅ Управление рисками и Stop Loss
✅ Минимальный депозит: 500 €
Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.
