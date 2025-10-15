🇰🇷 StarQueen Fusion – 고급 MT5 자동매매 전략

👑 StarQueen Fusion – 차세대 자동 거래 시스템

StarQueen Fusion에 오신 것을 환영합니다!

이 시스템은 안정성, 정확성, 그리고 꾸준한 성장을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 자동매매 전략입니다.

단순한 EA가 아니라, 3개의 독립적인 알고리즘이 조화롭게 작동하여 안전하고 지속 가능한 수익을 목표로 합니다.

📊 기본 정보

플랫폼: MetaTrader 5

추천 최소 예치금: €500

활성 알고리즘 수: 7

전략 성향: 보수적, 안정적, 위험 통제형

추천 브로커: FP Markets RAW ECN

🔍 전략 개요

StarQueen Fusion은 주요 외환 통화쌍 (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) 및 금 (XAU/USD) 에서 작동합니다.

트렌드 추종 (Trend-Following) 과 스마트 그리드 (Smart Grid) 로직을 결합하여 수익성과 안정성을 균형 있게 유지합니다.

각 알고리즘은 고유한 역할을 수행하여

안정성, 정밀도, 그리고 지속적인 운영을 동시에 달성합니다.

🥇 활성 알고리즘

1️⃣ Queen (골드 – H1 트렌드)

XAU/USD에서 H1 타임프레임 기반으로 작동합니다.

신중하고 선택적인 진입으로, 높은 확률의 기회만 포착합니다.

스캘핑이 아니며, 며칠간 거래가 없을 수도 있습니다. 이는 안정성을 중시하기 때문입니다.

2️⃣ Oro Smart (골드 선형 모드)

한 번에 하나의 포지션만 실행하며, 그리드나 평균 매입은 사용하지 않습니다.

단순하고 명확하며 완전 자동화된 전략입니다.

3️⃣ Forex GridBot (외환 스마트 그리드)

주요 통화쌍에서 스마트 그리드 로직으로 작동합니다.

변동성이 낮은 시기에도 거래 활동을 유지하여 다른 두 알고리즘을 보완합니다.

⚙️ 리스크 관리

모든 전략에는 손절매 (Stop Loss) 또는 수동 모니터링이 포함되어 있습니다.

시장이 비정상적으로 움직일 때는 수동 개입 을 통해 자본을 보호합니다.

드로우다운 (Drawdown) 은 항상 낮은 수준으로 유지되며, 장기적인 안정 성장을 목표로 합니다.

🌟 “StarQueen Fusion” 이름의 의미

이 이름은 두 세계의 결합을 상징합니다:

골드 (Gold) — 인내와 신뢰의 상징.

포렉스 (Forex) — 정확성과 지속성의 상징.

이 두 요소의 융합으로 어떤 시장 상황에서도 적응 가능한 균형 잡힌 전략이 완성되었습니다.

🚀 요약

✅ 3개의 독립 알고리즘 (골드 + 외환)

✅ 보수적이고 안정적인 접근

✅ H1 분석 기반의 고정밀 거래

✅ 손절매 및 수동 리스크 관리

✅ 최소 예치금: €500