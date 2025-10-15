- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|665
|AUDUSD.r
|78
|EURUSD.r
|71
|GBPUSD.r
|68
|AUDCAD.r
|63
|USDCHF.r
|52
|USDCAD.r
|16
|EURAUD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|NZDCAD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|695
|AUDUSD.r
|22
|EURUSD.r
|16
|GBPUSD.r
|27
|AUDCAD.r
|43
|USDCHF.r
|-21
|USDCAD.r
|6
|EURAUD.r
|1
|GBPNZD.r
|-4
|NZDCAD.r
|0
|GBPAUD.r
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|69K
|AUDUSD.r
|2.8K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|5.5K
|USDCHF.r
|-1.5K
|USDCAD.r
|881
|EURAUD.r
|112
|GBPNZD.r
|-638
|NZDCAD.r
|60
|GBPAUD.r
|527
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🇯🇵 StarQueen Fusion – MT5向け高度自動売買戦略
👑 StarQueen Fusion – 次世代型自動取引システム
ようこそ、StarQueen Fusion へ！
このシステムは、安定性・精度・継続的な成長を求めるトレーダーのために設計された、次世代の自動売買戦略です。
単なるEAではなく、3つの独立したアルゴリズムを融合させたシステムで、バランスよく調和しながら安定した持続的な成果を目指します。
📊 基本情報
-
プラットフォーム： MetaTrader 5
-
推奨最低入金額： €500
-
稼働アルゴリズム数： 7
-
取引スタイル： 保守的・安定的・リスク管理重視
-
推奨ブローカー： FP Markets RAW ECN
🔍 戦略概要
StarQueen Fusion は主要なFX通貨ペア（EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF）および**金（XAU/USD）**で稼働します。
**トレンドフォロー（Trend-Following）とスマートグリッド（Smart Grid）**のロジックを組み合わせ、利益と安全性のバランスを実現。
それぞれのアルゴリズムが異なる役割を果たし、
安定性・精度・継続性の3つを同時に確保します。
🥇 稼働中のアルゴリズム
1️⃣ Queen（ゴールド – H1トレンド）
XAU/USDで稼働。慎重かつ選択的にエントリー。
スキャルピングではなく、H1のトレンドに基づき安全なポイントで取引を実施。
数日間ポジションを取らないこともあり、安定重視の設計です。
2️⃣ Oro Smart（ゴールド・リニアモード）
同時に1ポジションのみ運用。グリッドやナンピンは使用しません。
シンプルで明確、完全に自動制御された戦略です。
3️⃣ Forex GridBot（FXスマートグリッド）
主要FXペアで稼働し、スマートなグリッドロジックを採用。
低ボラティリティ時でも安定した取引活動を維持し、他のモジュールを補完します。
⚙️ リスク管理
-
すべての戦略でストップロス (Stop Loss) または手動監視を実施。
-
異常な相場変動時には手動介入で資金を保護します。
-
ドローダウン (Drawdown) は常に低く抑え、長期的な成長を重視。
🌟 「StarQueen Fusion」という名前の意味
この名前は、2つの世界の融合を象徴しています：
-
ゴールド（金） — 忍耐と堅実さの象徴。
-
フォレックス（FX） — 精度と継続性の象徴。
この融合により、どんな市場環境にも適応できるバランスの取れた戦略が誕生しました。
🚀 概要まとめ
✅ 3つの独立したアルゴリズム（ゴールド＋FX）
✅ 保守的で安定したアプローチ
✅ H1分析による高精度な取引
✅ ストップロスと手動リスク管理
✅ 最低入金額：€500
Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.
USD
EUR
EUR