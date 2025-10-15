シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / StarQueen Fusion
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
レビュー0件
信頼性
17週間
1 / 185 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 019
利益トレード:
846 (83.02%)
損失トレード:
173 (16.98%)
ベストトレード:
26.71 EUR
最悪のトレード:
-56.28 EUR
総利益:
1 348.46 EUR (148 943 pips)
総損失:
-657.85 EUR (67 077 pips)
最大連続の勝ち:
53 (47.33 EUR)
最大連続利益:
105.54 EUR (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
96.20%
最大入金額:
10.38%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
9.79
長いトレード:
654 (64.18%)
短いトレード:
365 (35.82%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.68 EUR
平均利益:
1.59 EUR
平均損失:
-3.80 EUR
最大連続の負け:
7 (-60.22 EUR)
最大連続損失:
-60.22 EUR (7)
月間成長:
9.69%
年間予想:
117.59%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 EUR
最大の:
70.53 EUR (7.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.50% (60.64 EUR)
エクイティによる:
14.45% (135.46 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 665
AUDUSD.r 78
EURUSD.r 71
GBPUSD.r 68
AUDCAD.r 63
USDCHF.r 52
USDCAD.r 16
EURAUD.r 2
GBPNZD.r 2
NZDCAD.r 1
GBPAUD.r 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r 695
AUDUSD.r 22
EURUSD.r 16
GBPUSD.r 27
AUDCAD.r 43
USDCHF.r -21
USDCAD.r 6
EURAUD.r 1
GBPNZD.r -4
NZDCAD.r 0
GBPAUD.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r 69K
AUDUSD.r 2.8K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r 3.2K
AUDCAD.r 5.5K
USDCHF.r -1.5K
USDCAD.r 881
EURAUD.r 112
GBPNZD.r -638
NZDCAD.r 60
GBPAUD.r 527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.71 EUR
最悪のトレード: -56 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +47.33 EUR
最大連続損失: -60.22 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🇯🇵 StarQueen Fusion – MT5向け高度自動売買戦略

👑 StarQueen Fusion – 次世代型自動取引システム

ようこそ、StarQueen Fusion へ！
このシステムは、安定性・精度・継続的な成長を求めるトレーダーのために設計された、次世代の自動売買戦略です。
単なるEAではなく、3つの独立したアルゴリズムを融合させたシステムで、バランスよく調和しながら安定した持続的な成果を目指します。

📊 基本情報

  • プラットフォーム： MetaTrader 5

  • 推奨最低入金額： €500

  • 稼働アルゴリズム数： 7

  • 取引スタイル： 保守的・安定的・リスク管理重視

  • 推奨ブローカー： FP Markets RAW ECN

🔍 戦略概要

StarQueen Fusion は主要なFX通貨ペア（EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF）および**金（XAU/USD）**で稼働します。
**トレンドフォロー（Trend-Following）スマートグリッド（Smart Grid）**のロジックを組み合わせ、利益と安全性のバランスを実現。

それぞれのアルゴリズムが異なる役割を果たし、
安定性・精度・継続性の3つを同時に確保します。

🥇 稼働中のアルゴリズム

1️⃣ Queen（ゴールド – H1トレンド）
XAU/USDで稼働。慎重かつ選択的にエントリー。
スキャルピングではなく、H1のトレンドに基づき安全なポイントで取引を実施。
数日間ポジションを取らないこともあり、安定重視の設計です。

2️⃣ Oro Smart（ゴールド・リニアモード）
同時に1ポジションのみ運用。グリッドやナンピンは使用しません。
シンプルで明確、完全に自動制御された戦略です。

3️⃣ Forex GridBot（FXスマートグリッド）
主要FXペアで稼働し、スマートなグリッドロジックを採用。
低ボラティリティ時でも安定した取引活動を維持し、他のモジュールを補完します。

⚙️ リスク管理

  • すべての戦略でストップロス (Stop Loss) または手動監視を実施。

  • 異常な相場変動時には手動介入で資金を保護します。

  • ドローダウン (Drawdown) は常に低く抑え、長期的な成長を重視。

🌟 「StarQueen Fusion」という名前の意味

この名前は、2つの世界の融合を象徴しています：

  • ゴールド（金） — 忍耐と堅実さの象徴。

  • フォレックス（FX） — 精度と継続性の象徴。

この融合により、どんな市場環境にも適応できるバランスの取れた戦略が誕生しました。

🚀 概要まとめ

✅ 3つの独立したアルゴリズム（ゴールド＋FX）
✅ 保守的で安定したアプローチ
✅ H1分析による高精度な取引
✅ ストップロスと手動リスク管理
✅ 最低入金額：€500


レビューなし
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 20:50 2025.12.19 20:50:20  

Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
