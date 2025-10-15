- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|665
|AUDUSD.r
|78
|EURUSD.r
|71
|GBPUSD.r
|68
|AUDCAD.r
|63
|USDCHF.r
|52
|USDCAD.r
|16
|EURAUD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|NZDCAD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|695
|AUDUSD.r
|22
|EURUSD.r
|16
|GBPUSD.r
|27
|AUDCAD.r
|43
|USDCHF.r
|-21
|USDCAD.r
|6
|EURAUD.r
|1
|GBPNZD.r
|-4
|NZDCAD.r
|0
|GBPAUD.r
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|69K
|AUDUSD.r
|2.8K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|5.5K
|USDCHF.r
|-1.5K
|USDCAD.r
|881
|EURAUD.r
|112
|GBPNZD.r
|-638
|NZDCAD.r
|60
|GBPAUD.r
|527
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
🇩🇪 StarQueen Fusion – Fortschrittliche MT5-Strategie
👑 StarQueen Fusion – Das Handelssystem der neuen Generation
Willkommen bei StarQueen Fusion, einer modernen automatisierten Handelsstrategie, die für Trader entwickelt wurde, die Stabilität, Präzision und stetiges Wachstum anstreben.
Dies ist kein gewöhnlicher Expert Advisor, sondern eine intelligente Fusion aus drei unabhängigen Algorithmen, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten, um sichere, kontrollierte und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
📊 Hauptinformationen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Empfohlenes Mindestkapital: 500 €
-
Aktive Algorithmen: 7
-
Allgemeiner Ansatz: Konservativ, stabil und risikokontrolliert
-
Referenz-Broker: FP Markets RAW ECN
🔍 Strategieüberblick
StarQueen Fusion handelt die wichtigsten Forex-Paare (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) sowie Gold (XAU/USD).
Das System kombiniert Trendfolge (Trend-Following) mit einer intelligenten Grid-Logik (Smart Grid), um ein optimales Gleichgewicht zwischen Gewinn und Sicherheit zu erreichen.
Jeder Algorithmus erfüllt eine spezifische Funktion – Stabilität, Präzision oder konstante Aktivität – und sorgt so für eine harmonische Gesamtleistung.
🥇 Aktive Algorithmen
1️⃣ Queen (Gold – H1-Trend)
Handelt XAU/USD auf dem H1-Zeitrahmen mit einem vorsichtigen, selektiven Ansatz.
Kein Scalping – Positionen werden nur eröffnet, wenn eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besteht.
Manchmal mehrere Tage ohne Trade, was die Stabilität der Strategie zeigt.
2️⃣ Oro Smart (Linearmodus für Gold)
Führt jeweils nur eine Position aus, ohne Grid oder Durchschnittsbildung.
Einfach, klar und vollständig automatisiert.
3️⃣ Forex GridBot
Arbeitet auf den wichtigsten Forex-Paaren mit einer dynamischen Grid-Logik.
Sorgt für Aktivität auch bei niedriger Volatilität und ergänzt die konservativen Module perfekt.
⚙️ Risikomanagement
-
Alle Strategien enthalten Stop-Loss oder werden manuell überwacht.
-
Bei ungewöhnlicher Marktvolatilität erfolgt manuelles Eingreifen zum Schutz des Kapitals.
-
Drawdown bleibt kontrolliert und gering, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.
🌟 Warum „StarQueen Fusion“
Der Name symbolisiert die Vereinigung zweier Welten:
-
Gold – steht für Stärke und Geduld.
-
Forex – steht für Präzision und Beständigkeit.
Diese Fusion schafft eine ausgewogene, leistungsstarke und anpassungsfähige Strategie, die unter allen Marktbedingungen funktioniert.
🚀 Zusammenfassung
✅ 3 unabhängige Algorithmen (Gold + Forex)
✅ Konservativer, stabiler Ansatz
✅ Zuverlässige Analyse auf H1-Basis
✅ Stop-Loss und manuelle Risikokontrolle
✅ Mindestkapital: 500 €
Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.
