SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / StarQueen Fusion
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 019
Gewinntrades:
846 (83.02%)
Verlusttrades:
173 (16.98%)
Bester Trade:
26.71 EUR
Schlechtester Trade:
-56.28 EUR
Bruttoprofit:
1 348.46 EUR (148 943 pips)
Bruttoverlust:
-657.85 EUR (67 077 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (47.33 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
105.54 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
96.20%
Max deposit load:
10.38%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
9.79
Long-Positionen:
654 (64.18%)
Short-Positionen:
365 (35.82%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-60.22 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.22 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
9.69%
Jahresprognose:
117.59%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 EUR
Maximaler:
70.53 EUR (7.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.50% (60.64 EUR)
Kapital:
14.45% (135.46 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 665
AUDUSD.r 78
EURUSD.r 71
GBPUSD.r 68
AUDCAD.r 63
USDCHF.r 52
USDCAD.r 16
EURAUD.r 2
GBPNZD.r 2
NZDCAD.r 1
GBPAUD.r 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 695
AUDUSD.r 22
EURUSD.r 16
GBPUSD.r 27
AUDCAD.r 43
USDCHF.r -21
USDCAD.r 6
EURAUD.r 1
GBPNZD.r -4
NZDCAD.r 0
GBPAUD.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 69K
AUDUSD.r 2.8K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r 3.2K
AUDCAD.r 5.5K
USDCHF.r -1.5K
USDCAD.r 881
EURAUD.r 112
GBPNZD.r -638
NZDCAD.r 60
GBPAUD.r 527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.71 EUR
Schlechtester Trade: -56 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.33 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.22 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🇩🇪 StarQueen Fusion – Fortschrittliche MT5-Strategie

👑 StarQueen Fusion – Das Handelssystem der neuen Generation

Willkommen bei StarQueen Fusion, einer modernen automatisierten Handelsstrategie, die für Trader entwickelt wurde, die Stabilität, Präzision und stetiges Wachstum anstreben.
Dies ist kein gewöhnlicher Expert Advisor, sondern eine intelligente Fusion aus drei unabhängigen Algorithmen, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten, um sichere, kontrollierte und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

📊 Hauptinformationen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Empfohlenes Mindestkapital: 500 €

  • Aktive Algorithmen: 7

  • Allgemeiner Ansatz: Konservativ, stabil und risikokontrolliert

  • Referenz-Broker: FP Markets RAW ECN

🔍 Strategieüberblick

StarQueen Fusion handelt die wichtigsten Forex-Paare (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) sowie Gold (XAU/USD).
Das System kombiniert Trendfolge (Trend-Following) mit einer intelligenten Grid-Logik (Smart Grid), um ein optimales Gleichgewicht zwischen Gewinn und Sicherheit zu erreichen.

Jeder Algorithmus erfüllt eine spezifische Funktion – Stabilität, Präzision oder konstante Aktivität – und sorgt so für eine harmonische Gesamtleistung.

🥇 Aktive Algorithmen

1️⃣ Queen (Gold – H1-Trend)
Handelt XAU/USD auf dem H1-Zeitrahmen mit einem vorsichtigen, selektiven Ansatz.
Kein Scalping – Positionen werden nur eröffnet, wenn eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besteht.
Manchmal mehrere Tage ohne Trade, was die Stabilität der Strategie zeigt.

2️⃣ Oro Smart (Linearmodus für Gold)
Führt jeweils nur eine Position aus, ohne Grid oder Durchschnittsbildung.
Einfach, klar und vollständig automatisiert.

3️⃣ Forex GridBot
Arbeitet auf den wichtigsten Forex-Paaren mit einer dynamischen Grid-Logik.
Sorgt für Aktivität auch bei niedriger Volatilität und ergänzt die konservativen Module perfekt.

⚙️ Risikomanagement

  • Alle Strategien enthalten Stop-Loss oder werden manuell überwacht.

  • Bei ungewöhnlicher Marktvolatilität erfolgt manuelles Eingreifen zum Schutz des Kapitals.

  • Drawdown bleibt kontrolliert und gering, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

🌟 Warum „StarQueen Fusion“

Der Name symbolisiert die Vereinigung zweier Welten:

  • Gold – steht für Stärke und Geduld.

  • Forex – steht für Präzision und Beständigkeit.

Diese Fusion schafft eine ausgewogene, leistungsstarke und anpassungsfähige Strategie, die unter allen Marktbedingungen funktioniert.

🚀 Zusammenfassung

✅ 3 unabhängige Algorithmen (Gold + Forex)
✅ Konservativer, stabiler Ansatz
✅ Zuverlässige Analyse auf H1-Basis
✅ Stop-Loss und manuelle Risikokontrolle
✅ Mindestkapital: 500 €


Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 20:50 2025.12.19 20:50:20  

Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
StarQueen Fusion
40 USD pro Monat
119%
0
0
USD
2.8K
EUR
17
96%
1 019
83%
96%
2.04
0.68
EUR
14%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.