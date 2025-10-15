信号部分
可靠性
17
1 / 185 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 019
盈利交易:
846 (83.02%)
亏损交易:
173 (16.98%)
最好交易:
26.71 EUR
最差交易:
-56.28 EUR
毛利:
1 348.46 EUR (148 943 pips)
毛利亏损:
-657.85 EUR (67 077 pips)
最大连续赢利:
53 (47.33 EUR)
最大连续盈利:
105.54 EUR (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
96.20%
最大入金加载:
10.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
8 小时
采收率:
9.79
长期交易:
654 (64.18%)
短期交易:
365 (35.82%)
利润因子:
2.05
预期回报:
0.68 EUR
平均利润:
1.59 EUR
平均损失:
-3.80 EUR
最大连续失误:
7 (-60.22 EUR)
最大连续亏损:
-60.22 EUR (7)
每月增长:
9.69%
年度预测:
117.59%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
70.53 EUR (7.52%)
相对跌幅:
结余:
7.50% (60.64 EUR)
净值:
14.45% (135.46 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 665
AUDUSD.r 78
EURUSD.r 71
GBPUSD.r 68
AUDCAD.r 63
USDCHF.r 52
USDCAD.r 16
EURAUD.r 2
GBPNZD.r 2
NZDCAD.r 1
GBPAUD.r 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r 695
AUDUSD.r 22
EURUSD.r 16
GBPUSD.r 27
AUDCAD.r 43
USDCHF.r -21
USDCAD.r 6
EURAUD.r 1
GBPNZD.r -4
NZDCAD.r 0
GBPAUD.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r 69K
AUDUSD.r 2.8K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r 3.2K
AUDCAD.r 5.5K
USDCHF.r -1.5K
USDCAD.r 881
EURAUD.r 112
GBPNZD.r -638
NZDCAD.r 60
GBPAUD.r 527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.71 EUR
最差交易: -56 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +47.33 EUR
最大连续亏损: -60.22 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🇨🇳 StarQueen Fusion – 高级MT5策略

👑 StarQueen Fusion – 智能融合交易系统

欢迎来到 StarQueen Fusion
这是一款面向未来的自动化交易系统，专为追求稳定、精确与长期增长的交易者打造。
它不仅仅是一个EA，而是由三个独立算法组成的智能融合系统，协同工作以实现稳定、安全、可持续的收益。

📊 基本信息

  • 平台： MetaTrader 5

  • 建议最低入金： €500

  • 活跃算法数量： 7

  • 交易风格： 保守、稳定、风险可控

  • 推荐经纪商： FP Markets RAW ECN

🔍 策略概述

StarQueen Fusion 同时运行在主要外汇货币对（EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、USD/CHF）以及**黄金（XAU/USD）**上。
系统结合了 趋势跟随 (Trend-Following)智能网格 (Smart Grid) 技术，旨在平衡收益与风险。

三个算法各司其职：

  • “Queen” 负责趋势判断与稳健操作；

  • “Oro Smart” 负责单笔线性交易；

  • “Forex GridBot” 保持市场连续活跃度。

🥇 三大核心算法

1️⃣ Queen（黄金趋势 – H1）
在 XAU/USD 上运行，基于1小时周期分析。
谨慎开仓，仅在高概率机会出现时操作。
不是剥头皮策略，注重长期稳定性。

2️⃣ Oro Smart（黄金线性模式）
一次仅执行一笔交易，无网格、无加仓。
逻辑简单、透明，严格执行止盈止损。

3️⃣ Forex GridBot（外汇智能网格）
运行在主要外汇对上，采用智能网格逻辑。
在低波动时期仍能保持活跃，平衡整体策略表现。

⚙️ 风险管理

  • 所有策略均设置 止损 (Stop Loss) 或人工监控。

  • 当市场波动异常时，人工干预以保护资金安全。

  • 回撤 (Drawdown) 始终保持在可控范围内，确保长期稳健增长。

🌟 为什么叫 “StarQueen Fusion”

这个名字象征着两个世界的结合：

  • 黄金 (Gold) —— 代表稳健与耐心。

  • 外汇 (Forex) —— 代表精准与持续性。

两者融合，创造出一个能在不同市场环境中自适应运作的强大系统。

🚀 核心亮点

✅ 三个独立算法（黄金 + 外汇）
✅ 保守稳定的风险控制
✅ 基于H1级别的高精度分析
✅ 透明止损与手动风险干预
✅ 建议入金：500欧元


没有评论
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 20:50 2025.12.19 20:50:20  

Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
StarQueen Fusion
每月40 USD
119%
1
185
USD
2.8K
EUR
17
96%
1 019
83%
96%
2.04
0.68
EUR
14%
1:500
