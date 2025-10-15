- 成长
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|665
|AUDUSD.r
|78
|EURUSD.r
|71
|GBPUSD.r
|68
|AUDCAD.r
|63
|USDCHF.r
|52
|USDCAD.r
|16
|EURAUD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|NZDCAD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|695
|AUDUSD.r
|22
|EURUSD.r
|16
|GBPUSD.r
|27
|AUDCAD.r
|43
|USDCHF.r
|-21
|USDCAD.r
|6
|EURAUD.r
|1
|GBPNZD.r
|-4
|NZDCAD.r
|0
|GBPAUD.r
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|69K
|AUDUSD.r
|2.8K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|5.5K
|USDCHF.r
|-1.5K
|USDCAD.r
|881
|EURAUD.r
|112
|GBPNZD.r
|-638
|NZDCAD.r
|60
|GBPAUD.r
|527
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
🇨🇳 StarQueen Fusion – 高级MT5策略
👑 StarQueen Fusion – 智能融合交易系统
欢迎来到 StarQueen Fusion！
这是一款面向未来的自动化交易系统，专为追求稳定、精确与长期增长的交易者打造。
它不仅仅是一个EA，而是由三个独立算法组成的智能融合系统，协同工作以实现稳定、安全、可持续的收益。
📊 基本信息
-
平台： MetaTrader 5
-
建议最低入金： €500
-
活跃算法数量： 7
-
交易风格： 保守、稳定、风险可控
-
推荐经纪商： FP Markets RAW ECN
🔍 策略概述
StarQueen Fusion 同时运行在主要外汇货币对（EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、USD/CHF）以及**黄金（XAU/USD）**上。
系统结合了 趋势跟随 (Trend-Following) 与 智能网格 (Smart Grid) 技术，旨在平衡收益与风险。
三个算法各司其职：
-
“Queen” 负责趋势判断与稳健操作；
-
“Oro Smart” 负责单笔线性交易；
-
“Forex GridBot” 保持市场连续活跃度。
🥇 三大核心算法
1️⃣ Queen（黄金趋势 – H1）
在 XAU/USD 上运行，基于1小时周期分析。
谨慎开仓，仅在高概率机会出现时操作。
不是剥头皮策略，注重长期稳定性。
2️⃣ Oro Smart（黄金线性模式）
一次仅执行一笔交易，无网格、无加仓。
逻辑简单、透明，严格执行止盈止损。
3️⃣ Forex GridBot（外汇智能网格）
运行在主要外汇对上，采用智能网格逻辑。
在低波动时期仍能保持活跃，平衡整体策略表现。
⚙️ 风险管理
-
所有策略均设置 止损 (Stop Loss) 或人工监控。
-
当市场波动异常时，人工干预以保护资金安全。
-
回撤 (Drawdown) 始终保持在可控范围内，确保长期稳健增长。
🌟 为什么叫 “StarQueen Fusion”
这个名字象征着两个世界的结合：
-
黄金 (Gold) —— 代表稳健与耐心。
-
外汇 (Forex) —— 代表精准与持续性。
两者融合，创造出一个能在不同市场环境中自适应运作的强大系统。
🚀 核心亮点
✅ 三个独立算法（黄金 + 外汇）
✅ 保守稳定的风险控制
✅ 基于H1级别的高精度分析
✅ 透明止损与手动风险干预
✅ 建议入金：500欧元
Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.
