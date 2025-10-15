- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|665
|AUDUSD.r
|78
|EURUSD.r
|71
|GBPUSD.r
|68
|AUDCAD.r
|63
|USDCHF.r
|52
|USDCAD.r
|16
|EURAUD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|NZDCAD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|695
|AUDUSD.r
|22
|EURUSD.r
|16
|GBPUSD.r
|27
|AUDCAD.r
|43
|USDCHF.r
|-21
|USDCAD.r
|6
|EURAUD.r
|1
|GBPNZD.r
|-4
|NZDCAD.r
|0
|GBPAUD.r
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|69K
|AUDUSD.r
|2.8K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|5.5K
|USDCHF.r
|-1.5K
|USDCAD.r
|881
|EURAUD.r
|112
|GBPNZD.r
|-638
|NZDCAD.r
|60
|GBPAUD.r
|527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
🇵🇹 StarQueen Fusion – Estratégia Avançada para MT5
👑 StarQueen Fusion – Sistema Automático de Nova Geração
Bem-vindo à StarQueen Fusion, uma estratégia automatizada de última geração desenvolvida para quem procura estabilidade, precisão e crescimento constante ao longo do tempo.
Não se trata apenas de um robô, mas sim de uma fusão inteligente de três algoritmos independentes, que trabalham em perfeita harmonia para alcançar resultados sólidos, controlados e sustentáveis.
📊 Informações principais
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Depósito mínimo recomendado: €500
-
Número de algoritmos ativos: 7
-
Abordagem geral: Conservadora, estável e com risco controlado
-
Corretora de referência: FP Markets RAW ECN
🔍 Visão geral da estratégia
StarQueen Fusion opera nos principais pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) e em ouro (XAU/USD).
Combina uma lógica de seguimento de tendência (Trend-Following) com uma grade inteligente (Smart Grid), equilibrando rentabilidade e segurança.
Cada algoritmo desempenha um papel específico — estabilidade, precisão ou constância — criando uma estrutura de operação completa e harmoniosa.
🥇 Algoritmos ativos
1️⃣ Queen (Ouro – Tendência H1)
Opera em XAU/USD com uma abordagem prudente e seletiva.
Não é um scalper: analisa o mercado em H1 e entra apenas quando há condições favoráveis.
Pode permanecer inativa por vários dias, priorizando qualidade em vez de quantidade.
2️⃣ Oro Smart (Modo Linear)
Executa apenas uma operação por vez, sem grade nem médias.
Estratégia simples, direta e totalmente controlada.
3️⃣ Forex GridBot
Opera nos principais pares de moedas com uma lógica de grade inteligente.
Mantém a atividade constante, mesmo em períodos de baixa volatilidade, equilibrando o comportamento cauteloso dos outros dois módulos.
⚙️ Gestão de risco
-
Todas as estratégias incluem Stop Loss ou controle manual.
-
Em caso de movimentos anormais, há intervenção manual para proteger o capital.
-
Drawdown mantido sob controle, priorizando crescimento sustentável a longo prazo.
🌟 Por que “StarQueen Fusion”
O nome representa a união de dois mundos:
-
O Ouro (Gold) — símbolo de força e paciência.
-
O Forex — símbolo de precisão e consistência.
Essa fusão cria uma estratégia equilibrada, poderosa e adaptável a qualquer condição de mercado.
🚀 Resumo
✅ 3 algoritmos independentes (Ouro + Forex)
✅ Abordagem conservadora e estável
✅ Análise confiável em H1
✅ Stop Loss e controle manual de risco
✅ Depósito mínimo: €500
Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.
