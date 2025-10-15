SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / StarQueen Fusion
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
1 / 185 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 019
Negociações com lucro:
846 (83.02%)
Negociações com perda:
173 (16.98%)
Melhor negociação:
26.71 EUR
Pior negociação:
-56.28 EUR
Lucro bruto:
1 348.46 EUR (148 943 pips)
Perda bruta:
-657.85 EUR (67 077 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (47.33 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
105.54 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
96.20%
Depósito máximo carregado:
10.38%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
9.79
Negociações longas:
654 (64.18%)
Negociações curtas:
365 (35.82%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.68 EUR
Lucro médio:
1.59 EUR
Perda média:
-3.80 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-60.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-60.22 EUR (7)
Crescimento mensal:
9.69%
Previsão anual:
117.59%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 EUR
Máximo:
70.53 EUR (7.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (60.64 EUR)
Pelo Capital Líquido:
14.45% (135.46 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 665
AUDUSD.r 78
EURUSD.r 71
GBPUSD.r 68
AUDCAD.r 63
USDCHF.r 52
USDCAD.r 16
EURAUD.r 2
GBPNZD.r 2
NZDCAD.r 1
GBPAUD.r 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 695
AUDUSD.r 22
EURUSD.r 16
GBPUSD.r 27
AUDCAD.r 43
USDCHF.r -21
USDCAD.r 6
EURAUD.r 1
GBPNZD.r -4
NZDCAD.r 0
GBPAUD.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 69K
AUDUSD.r 2.8K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r 3.2K
AUDCAD.r 5.5K
USDCHF.r -1.5K
USDCAD.r 881
EURAUD.r 112
GBPNZD.r -638
NZDCAD.r 60
GBPAUD.r 527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.71 EUR
Pior negociação: -56 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +47.33 EUR
Máxima perda consecutiva: -60.22 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🇵🇹 StarQueen Fusion – Estratégia Avançada para MT5

👑 StarQueen Fusion – Sistema Automático de Nova Geração

Bem-vindo à StarQueen Fusion, uma estratégia automatizada de última geração desenvolvida para quem procura estabilidade, precisão e crescimento constante ao longo do tempo.
Não se trata apenas de um robô, mas sim de uma fusão inteligente de três algoritmos independentes, que trabalham em perfeita harmonia para alcançar resultados sólidos, controlados e sustentáveis.

📊 Informações principais

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Depósito mínimo recomendado: €500

  • Número de algoritmos ativos: 7

  • Abordagem geral: Conservadora, estável e com risco controlado

  • Corretora de referência: FP Markets RAW ECN

🔍 Visão geral da estratégia

StarQueen Fusion opera nos principais pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) e em ouro (XAU/USD).
Combina uma lógica de seguimento de tendência (Trend-Following) com uma grade inteligente (Smart Grid), equilibrando rentabilidade e segurança.

Cada algoritmo desempenha um papel específico — estabilidade, precisão ou constância — criando uma estrutura de operação completa e harmoniosa.

🥇 Algoritmos ativos

1️⃣ Queen (Ouro – Tendência H1)
Opera em XAU/USD com uma abordagem prudente e seletiva.
Não é um scalper: analisa o mercado em H1 e entra apenas quando há condições favoráveis.
Pode permanecer inativa por vários dias, priorizando qualidade em vez de quantidade.

2️⃣ Oro Smart (Modo Linear)
Executa apenas uma operação por vez, sem grade nem médias.
Estratégia simples, direta e totalmente controlada.

3️⃣ Forex GridBot
Opera nos principais pares de moedas com uma lógica de grade inteligente.
Mantém a atividade constante, mesmo em períodos de baixa volatilidade, equilibrando o comportamento cauteloso dos outros dois módulos.

⚙️ Gestão de risco

  • Todas as estratégias incluem Stop Loss ou controle manual.

  • Em caso de movimentos anormais, há intervenção manual para proteger o capital.

  • Drawdown mantido sob controle, priorizando crescimento sustentável a longo prazo.

🌟 Por que “StarQueen Fusion”

O nome representa a união de dois mundos:

  • O Ouro (Gold) — símbolo de força e paciência.

  • O Forex — símbolo de precisão e consistência.

Essa fusão cria uma estratégia equilibrada, poderosa e adaptável a qualquer condição de mercado.

🚀 Resumo

✅ 3 algoritmos independentes (Ouro + Forex)
✅ Abordagem conservadora e estável
✅ Análise confiável em H1
✅ Stop Loss e controle manual de risco
✅ Depósito mínimo: €500


Sem comentários
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 20:50 2025.12.19 20:50:20  

Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
StarQueen Fusion
40 USD por mês
119%
1
185
USD
2.8K
EUR
17
96%
1 019
83%
96%
2.04
0.68
EUR
14%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.