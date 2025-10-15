- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|223
|AUDUSD.r
|37
|GBPUSD.r
|35
|EURUSD.r
|31
|USDCHF.r
|23
|USDCAD.r
|9
|EURAUD.r
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|272
|AUDUSD.r
|12
|GBPUSD.r
|38
|EURUSD.r
|-6
|USDCHF.r
|-12
|USDCAD.r
|3
|EURAUD.r
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|23K
|AUDUSD.r
|1.8K
|GBPUSD.r
|4K
|EURUSD.r
|-407
|USDCHF.r
|-1K
|USDCAD.r
|492
|EURAUD.r
|112
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🇮🇹 Descrizione Italiana – StarQueen Fusion
👑 StarQueen Fusion – Strategia Avanzata MT5
Benvenuto nella StarQueen Fusion, una strategia automatizzata di nuova generazione pensata per trader che cercano stabilità, precisione e crescita costante nel tempo.
Non è un semplice bot, ma una fusione di 3 algoritmi indipendenti che operano in perfetta armonia, garantendo equilibrio tra profitto e sicurezza.
📊 Informazioni principali
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Deposito minimo consigliato: 500 €
-
Numero di algoritmi attivi: 3
-
Approccio generale: Conservativo, stabile e a rischio controllato
-
Broker di riferimento: FP Markets RAW ECN
🔍 Panoramica operativa
StarQueen Fusion opera sulle principali coppie Forex (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) e su Oro (XAU/USD), combinando tecniche di trend-following e grid intelligente.
Ogni algoritmo ha una funzione specifica: uno privilegia la stabilità, un altro la linearità e un terzo garantisce continuità operativa.
Le posizioni vengono gestite con Stop Loss e controllo manuale in caso di movimenti anomali, riducendo il rischio e preservando il capitale.
🥇 Algoritmi attivi
1️⃣ Queen (Gold – Trend H1)
Opera su XAU/USD con logica prudente e selettiva.
Non è uno scalper: analizza il mercato H1 e apre solo quando la probabilità di successo è alta.
Può restare inattivo anche per giorni, segno della sua natura stabile.
2️⃣ Oro Smart (Gold Linear Mode)
Esegue una sola operazione per volta, senza griglia né mediazioni.
Strategia semplice, lineare e completamente controllata dal sistema.
3️⃣ Forex GridBot
Lavora su coppie major con griglia dinamica.
Garantisce costanza anche nei periodi di bassa volatilità, bilanciando l’approccio prudente degli altri due moduli.
⚙️ Gestione del rischio
-
Tutte le strategie includono Stop Loss o controllo manuale.
-
In caso di volatilità anomala, viene effettuato un intervento manuale per proteggere il capitale.
-
Drawdown mantenuto su livelli contenuti per una crescita sostenibile.
🌟 Perché “StarQueen Fusion”
Il nome rappresenta l’unione di due mondi:
-
L’Oro (Gold) – solidità e pazienza.
-
Il Forex – costanza e precisione.
La fusione crea una strategia armoniosa e adattiva, capace di performare in diverse condizioni di mercato.
🚀 In sintesi
✅ 3 algoritmi indipendenti (Oro + Forex)
✅ Approccio conservativo e costante
✅ Analisi H1 ad alta affidabilità
✅ Stop Loss gestiti e controllo manuale
✅ Deposito minimo: 500 €
