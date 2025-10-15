🇮🇹 Descrizione Italiana – StarQueen Fusion

👑 StarQueen Fusion – Strategia Avanzata MT5

Benvenuto nella StarQueen Fusion, una strategia automatizzata di nuova generazione pensata per trader che cercano stabilità, precisione e crescita costante nel tempo.

Non è un semplice bot, ma una fusione di 3 algoritmi indipendenti che operano in perfetta armonia, garantendo equilibrio tra profitto e sicurezza.

📊 Informazioni principali

Piattaforma: MetaTrader 5

Deposito minimo consigliato: 500 €

Numero di algoritmi attivi: 3

Approccio generale: Conservativo, stabile e a rischio controllato

Broker di riferimento: FP Markets RAW ECN

🔍 Panoramica operativa

StarQueen Fusion opera sulle principali coppie Forex (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) e su Oro (XAU/USD), combinando tecniche di trend-following e grid intelligente.

Ogni algoritmo ha una funzione specifica: uno privilegia la stabilità, un altro la linearità e un terzo garantisce continuità operativa.

Le posizioni vengono gestite con Stop Loss e controllo manuale in caso di movimenti anomali, riducendo il rischio e preservando il capitale.

🥇 Algoritmi attivi

1️⃣ Queen (Gold – Trend H1)

Opera su XAU/USD con logica prudente e selettiva.

Non è uno scalper: analizza il mercato H1 e apre solo quando la probabilità di successo è alta.

Può restare inattivo anche per giorni, segno della sua natura stabile.

2️⃣ Oro Smart (Gold Linear Mode)

Esegue una sola operazione per volta, senza griglia né mediazioni.

Strategia semplice, lineare e completamente controllata dal sistema.

3️⃣ Forex GridBot

Lavora su coppie major con griglia dinamica.

Garantisce costanza anche nei periodi di bassa volatilità, bilanciando l’approccio prudente degli altri due moduli.

⚙️ Gestione del rischio

Tutte le strategie includono Stop Loss o controllo manuale.

In caso di volatilità anomala, viene effettuato un intervento manuale per proteggere il capitale.

Drawdown mantenuto su livelli contenuti per una crescita sostenibile.

🌟 Perché “StarQueen Fusion”

Il nome rappresenta l’unione di due mondi:

L’Oro (Gold) – solidità e pazienza.

Il Forex – costanza e precisione.

La fusione crea una strategia armoniosa e adattiva, capace di performare in diverse condizioni di mercato.

🚀 In sintesi

✅ 3 algoritmi indipendenti (Oro + Forex)

✅ Approccio conservativo e costante

✅ Analisi H1 ad alta affidabilità

✅ Stop Loss gestiti e controllo manuale

✅ Deposito minimo: 500 €