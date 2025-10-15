SegnaliSezioni
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
360
Profit Trade:
289 (80.27%)
Loss Trade:
71 (19.72%)
Best Trade:
26.71 EUR
Worst Trade:
-37.89 EUR
Profitto lordo:
491.24 EUR (49 932 pips)
Perdita lorda:
-222.20 EUR (21 499 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (27.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
105.54 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.05
Long Trade:
263 (73.06%)
Short Trade:
97 (26.94%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
0.75 EUR
Profitto medio:
1.70 EUR
Perdita media:
-3.13 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-21.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37.89 EUR (1)
Crescita mensile:
42.44%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
38.18 EUR (5.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.10% (0.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 223
AUDUSD.r 37
GBPUSD.r 35
EURUSD.r 31
USDCHF.r 23
USDCAD.r 9
EURAUD.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 272
AUDUSD.r 12
GBPUSD.r 38
EURUSD.r -6
USDCHF.r -12
USDCAD.r 3
EURAUD.r 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 23K
AUDUSD.r 1.8K
GBPUSD.r 4K
EURUSD.r -407
USDCHF.r -1K
USDCAD.r 492
EURAUD.r 112
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.71 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.71 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🇮🇹 Descrizione Italiana – StarQueen Fusion

👑 StarQueen Fusion – Strategia Avanzata MT5

Benvenuto nella StarQueen Fusion, una strategia automatizzata di nuova generazione pensata per trader che cercano stabilità, precisione e crescita costante nel tempo.
Non è un semplice bot, ma una fusione di 3 algoritmi indipendenti che operano in perfetta armonia, garantendo equilibrio tra profitto e sicurezza.

📊 Informazioni principali

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Deposito minimo consigliato: 500 €

  • Numero di algoritmi attivi: 3

  • Approccio generale: Conservativo, stabile e a rischio controllato

  • Broker di riferimento: FP Markets RAW ECN

🔍 Panoramica operativa

StarQueen Fusion opera sulle principali coppie Forex (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) e su Oro (XAU/USD), combinando tecniche di trend-following e grid intelligente.
Ogni algoritmo ha una funzione specifica: uno privilegia la stabilità, un altro la linearità e un terzo garantisce continuità operativa.

Le posizioni vengono gestite con Stop Loss e controllo manuale in caso di movimenti anomali, riducendo il rischio e preservando il capitale.

🥇 Algoritmi attivi

1️⃣ Queen (Gold – Trend H1)
Opera su XAU/USD con logica prudente e selettiva.
Non è uno scalper: analizza il mercato H1 e apre solo quando la probabilità di successo è alta.
Può restare inattivo anche per giorni, segno della sua natura stabile.

2️⃣ Oro Smart (Gold Linear Mode)
Esegue una sola operazione per volta, senza griglia né mediazioni.
Strategia semplice, lineare e completamente controllata dal sistema.

3️⃣ Forex GridBot
Lavora su coppie major con griglia dinamica.
Garantisce costanza anche nei periodi di bassa volatilità, bilanciando l’approccio prudente degli altri due moduli.

⚙️ Gestione del rischio

  • Tutte le strategie includono Stop Loss o controllo manuale.

  • In caso di volatilità anomala, viene effettuato un intervento manuale per proteggere il capitale.

  • Drawdown mantenuto su livelli contenuti per una crescita sostenibile.

🌟 Perché “StarQueen Fusion”

Il nome rappresenta l’unione di due mondi:

  • L’Oro (Gold) – solidità e pazienza.

  • Il Forex – costanza e precisione.

La fusione crea una strategia armoniosa e adattiva, capace di performare in diverse condizioni di mercato.

🚀 In sintesi

✅ 3 algoritmi indipendenti (Oro + Forex)
✅ Approccio conservativo e costante
✅ Analisi H1 ad alta affidabilità
✅ Stop Loss gestiti e controllo manuale
✅ Deposito minimo: 500 €


Non ci sono recensioni
