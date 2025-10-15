SeñalesSecciones
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

Alan Gilberto Pirovino
Fiabilidad
17 semanas
1 / 185 USD
incremento desde 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 019
Transacciones Rentables:
846 (83.02%)
Transacciones Irrentables:
173 (16.98%)
Mejor transacción:
26.71 EUR
Peor transacción:
-56.28 EUR
Beneficio Bruto:
1 348.46 EUR (148 943 pips)
Pérdidas Brutas:
-657.85 EUR (67 077 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (47.33 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
105.54 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
96.20%
Carga máxima del depósito:
10.38%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
9.79
Transacciones Largas:
654 (64.18%)
Transacciones Cortas:
365 (35.82%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
0.68 EUR
Beneficio medio:
1.59 EUR
Pérdidas medias:
-3.80 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-60.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.22 EUR (7)
Crecimiento al mes:
9.69%
Pronóstico anual:
117.59%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 EUR
Máxima:
70.53 EUR (7.52%)
Reducción relativa:
De balance:
7.50% (60.64 EUR)
De fondos:
14.45% (135.46 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 665
AUDUSD.r 78
EURUSD.r 71
GBPUSD.r 68
AUDCAD.r 63
USDCHF.r 52
USDCAD.r 16
EURAUD.r 2
GBPNZD.r 2
NZDCAD.r 1
GBPAUD.r 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 695
AUDUSD.r 22
EURUSD.r 16
GBPUSD.r 27
AUDCAD.r 43
USDCHF.r -21
USDCAD.r 6
EURAUD.r 1
GBPNZD.r -4
NZDCAD.r 0
GBPAUD.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 69K
AUDUSD.r 2.8K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r 3.2K
AUDCAD.r 5.5K
USDCHF.r -1.5K
USDCAD.r 881
EURAUD.r 112
GBPNZD.r -638
NZDCAD.r 60
GBPAUD.r 527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.71 EUR
Peor transacción: -56 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +47.33 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -60.22 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🇪🇸 StarQueen Fusion – Estrategia Avanzada para MT5

👑 StarQueen Fusion – Sistema Automático de Nueva Generación

Bienvenido a StarQueen Fusion, una estrategia automatizada de última generación diseñada para quienes buscan estabilidad, precisión y crecimiento constante a largo plazo.
No es solo un robot, sino una fusión inteligente de tres algoritmos independientes que trabajan en perfecta armonía para ofrecer resultados seguros, sostenibles y consistentes.

📊 Información principal

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Depósito mínimo recomendado: 500 €

  • Número de algoritmos activos: 7

  • Enfoque general: Conservador, estable y con control de riesgo

  • Bróker de referencia: FP Markets RAW ECN

🔍 Resumen de la estrategia

StarQueen Fusion opera en los principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) y en oro (XAU/USD).
Combina una lógica de seguimiento de tendencia (Trend-Following) con una rejilla inteligente (Smart Grid) para equilibrar beneficio y seguridad.

Cada algoritmo cumple un papel específico — estabilidad, precisión o actividad constante — creando una estructura operativa sólida y adaptable.

🥇 Algoritmos activos

1️⃣ Queen (Oro – Tendencia H1)
Opera en XAU/USD con un enfoque prudente y selectivo.
No es un scalper: analiza el mercado en H1 y solo abre operaciones cuando las condiciones son favorables.
Puede permanecer inactivo durante varios días, priorizando la calidad sobre la cantidad.

2️⃣ Oro Smart (Modo Lineal)
Gestiona una sola operación a la vez, sin rejilla ni promedios.
Estrategia lineal, clara y totalmente controlada por el sistema.

3️⃣ Forex GridBot
Opera en los pares principales del mercado Forex mediante una rejilla inteligente.
Mantiene la actividad constante incluso en periodos de baja volatilidad, complementando el comportamiento conservador de los otros dos módulos.

⚙️ Gestión del riesgo

  • Todas las estrategias incluyen Stop Loss o control manual.

  • En caso de movimientos anormales, se realiza una intervención manual para proteger el capital.

  • Drawdown controlado, orientado al crecimiento sostenible a largo plazo.

🌟 Por qué “StarQueen Fusion”

El nombre representa la unión de dos mundos:

  • El Oro (Gold) — símbolo de solidez y paciencia.

  • El Forex — símbolo de precisión y constancia.

Esta fusión da lugar a una estrategia equilibrada, poderosa y adaptable a cualquier condición del mercado.

🚀 Resumen general

✅ 3 algoritmos independientes (Oro + Forex)
✅ Enfoque conservador y estable
✅ Análisis de alta fiabilidad en H1
✅ Stop Loss y control manual de riesgo
✅ Depósito mínimo: 500 €


No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 20:50 2025.12.19 20:50:20  

Please be informed that from December 15 to January 15, gold trading activity will be suspended to avoid unnecessary drawdowns and unstable market conditions.

2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
StarQueen Fusion
40 USD al mes
119%
1
185
USD
2.8K
EUR
17
96%
1 019
83%
96%
2.04
0.68
EUR
14%
1:500
