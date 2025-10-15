🇪🇸 StarQueen Fusion – Estrategia Avanzada para MT5

Bienvenido a StarQueen Fusion, una estrategia automatizada de última generación diseñada para quienes buscan estabilidad, precisión y crecimiento constante a largo plazo.

No es solo un robot, sino una fusión inteligente de tres algoritmos independientes que trabajan en perfecta armonía para ofrecer resultados seguros, sostenibles y consistentes.

📊 Información principal

Plataforma: MetaTrader 5

Depósito mínimo recomendado: 500 €

Número de algoritmos activos: 7

Enfoque general: Conservador, estable y con control de riesgo

Bróker de referencia: FP Markets RAW ECN

🔍 Resumen de la estrategia

StarQueen Fusion opera en los principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) y en oro (XAU/USD).

Combina una lógica de seguimiento de tendencia (Trend-Following) con una rejilla inteligente (Smart Grid) para equilibrar beneficio y seguridad.

Cada algoritmo cumple un papel específico — estabilidad, precisión o actividad constante — creando una estructura operativa sólida y adaptable.

🥇 Algoritmos activos

1️⃣ Queen (Oro – Tendencia H1)

Opera en XAU/USD con un enfoque prudente y selectivo.

No es un scalper: analiza el mercado en H1 y solo abre operaciones cuando las condiciones son favorables.

Puede permanecer inactivo durante varios días, priorizando la calidad sobre la cantidad.

2️⃣ Oro Smart (Modo Lineal)

Gestiona una sola operación a la vez, sin rejilla ni promedios.

Estrategia lineal, clara y totalmente controlada por el sistema.

3️⃣ Forex GridBot

Opera en los pares principales del mercado Forex mediante una rejilla inteligente.

Mantiene la actividad constante incluso en periodos de baja volatilidad, complementando el comportamiento conservador de los otros dos módulos.

⚙️ Gestión del riesgo

Todas las estrategias incluyen Stop Loss o control manual.

En caso de movimientos anormales, se realiza una intervención manual para proteger el capital.

Drawdown controlado, orientado al crecimiento sostenible a largo plazo.

🌟 Por qué “StarQueen Fusion”

El nombre representa la unión de dos mundos:

El Oro (Gold) — símbolo de solidez y paciencia.

El Forex — símbolo de precisión y constancia.

Esta fusión da lugar a una estrategia equilibrada, poderosa y adaptable a cualquier condición del mercado.

🚀 Resumen general

✅ 3 algoritmos independientes (Oro + Forex)

✅ Enfoque conservador y estable

✅ Análisis de alta fiabilidad en H1

✅ Stop Loss y control manual de riesgo

✅ Depósito mínimo: 500 €