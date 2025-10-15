🇫🇷 StarQueen Fusion – Stratégie Avancée pour MT5

👑 StarQueen Fusion – Système Automatisé Nouvelle Génération

Bienvenue dans StarQueen Fusion, une stratégie de trading automatisée de nouvelle génération conçue pour les traders recherchant stabilité, précision et croissance constante à long terme.

Ce n’est pas un simple robot, mais une fusion intelligente de trois algorithmes indépendants, travaillant en parfaite harmonie pour produire des résultats fiables, maîtrisés et durables.

📊 Informations principales

Plateforme : MetaTrader 5

Dépôt minimum recommandé : 500 €

Nombre d’algorithmes actifs : 3

Approche générale : Conservatrice, stable et à risque contrôlé

Courtier de référence : FP Markets RAW ECN

🔍 Vue d’ensemble de la stratégie

StarQueen Fusion opère sur les principales paires de devises (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) ainsi que sur l’or (XAU/USD).

La stratégie combine une logique de suivi de tendance (Trend-Following) et un système de grille intelligente (Smart Grid) afin d’équilibrer rendement et sécurité.

Chaque algorithme joue un rôle spécifique — stabilité, précision ou activité continue — formant un ensemble cohérent et performant.

🥇 Algorithmes actifs

1️⃣ Queen (Or – Tendance H1)

Travaille sur XAU/USD avec prudence et sélectivité.

Ce n’est pas un scalper : il attend les meilleures opportunités avant d’ouvrir une position.

Peut rester inactif plusieurs jours, preuve de sa nature méthodique et stable.

2️⃣ Oro Smart (Mode Linéaire)

Ouvre une seule position à la fois, sans grille ni moyennage.

Stratégie simple, claire et totalement automatisée.

3️⃣ Forex GridBot

Travaille sur les principales paires Forex avec une grille dynamique et intelligente.

Maintient une activité constante même en période de faible volatilité, équilibrant ainsi les deux autres modules.

⚙️ Gestion du risque

Toutes les stratégies incluent un Stop Loss ou un contrôle manuel.

En cas de mouvements anormaux du marché, une intervention manuelle peut avoir lieu pour protéger le capital.

Le drawdown est maintenu à un niveau bas pour assurer une croissance durable et maîtrisée.

🌟 Pourquoi “StarQueen Fusion”

Ce nom symbolise la fusion de deux univers :

L’Or (Gold) – symbole de force et de patience.

Le Forex – symbole de précision et de constance.

Ensemble, ils donnent naissance à une stratégie harmonieuse, puissante et capable de s’adapter à toutes les conditions de marché.

🚀 Résumé

✅ 3 algorithmes indépendants (Or + Forex)

✅ Approche conservatrice et stable

✅ Analyse fiable sur H1

✅ Stop Loss et contrôle manuel du risque

✅ Dépôt minimum : 500 €