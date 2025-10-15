SignauxSections
Alan Gilberto Pirovino

StarQueen Fusion

0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
360
Bénéfice trades:
289 (80.27%)
Perte trades:
71 (19.72%)
Meilleure transaction:
26.71 EUR
Pire transaction:
-37.89 EUR
Bénéfice brut:
491.24 EUR (49 932 pips)
Perte brute:
-222.20 EUR (21 499 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (27.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
105.54 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.15%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
7.05
Longs trades:
263 (73.06%)
Courts trades:
97 (26.94%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
0.75 EUR
Bénéfice moyen:
1.70 EUR
Perte moyenne:
-3.13 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-21.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-37.89 EUR (1)
Croissance mensuelle:
42.44%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
38.18 EUR (5.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.10% (0.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 223
AUDUSD.r 37
GBPUSD.r 35
EURUSD.r 31
USDCHF.r 23
USDCAD.r 9
EURAUD.r 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 272
AUDUSD.r 12
GBPUSD.r 38
EURUSD.r -6
USDCHF.r -12
USDCAD.r 3
EURAUD.r 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 23K
AUDUSD.r 1.8K
GBPUSD.r 4K
EURUSD.r -407
USDCHF.r -1K
USDCAD.r 492
EURAUD.r 112
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.71 EUR
Pire transaction: -38 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.06 EUR
Perte consécutive maximale: -21.71 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🇫🇷 StarQueen Fusion – Stratégie Avancée pour MT5

👑 StarQueen Fusion – Système Automatisé Nouvelle Génération

Bienvenue dans StarQueen Fusion, une stratégie de trading automatisée de nouvelle génération conçue pour les traders recherchant stabilité, précision et croissance constante à long terme.
Ce n’est pas un simple robot, mais une fusion intelligente de trois algorithmes indépendants, travaillant en parfaite harmonie pour produire des résultats fiables, maîtrisés et durables.

📊 Informations principales

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Dépôt minimum recommandé : 500 €

  • Nombre d’algorithmes actifs : 3

  • Approche générale : Conservatrice, stable et à risque contrôlé

  • Courtier de référence : FP Markets RAW ECN

🔍 Vue d’ensemble de la stratégie

StarQueen Fusion opère sur les principales paires de devises (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF) ainsi que sur l’or (XAU/USD).
La stratégie combine une logique de suivi de tendance (Trend-Following) et un système de grille intelligente (Smart Grid) afin d’équilibrer rendement et sécurité.

Chaque algorithme joue un rôle spécifique — stabilité, précision ou activité continue — formant un ensemble cohérent et performant.

🥇 Algorithmes actifs

1️⃣ Queen (Or – Tendance H1)
Travaille sur XAU/USD avec prudence et sélectivité.
Ce n’est pas un scalper : il attend les meilleures opportunités avant d’ouvrir une position.
Peut rester inactif plusieurs jours, preuve de sa nature méthodique et stable.

2️⃣ Oro Smart (Mode Linéaire)
Ouvre une seule position à la fois, sans grille ni moyennage.
Stratégie simple, claire et totalement automatisée.

3️⃣ Forex GridBot
Travaille sur les principales paires Forex avec une grille dynamique et intelligente.
Maintient une activité constante même en période de faible volatilité, équilibrant ainsi les deux autres modules.

⚙️ Gestion du risque

  • Toutes les stratégies incluent un Stop Loss ou un contrôle manuel.

  • En cas de mouvements anormaux du marché, une intervention manuelle peut avoir lieu pour protéger le capital.

  • Le drawdown est maintenu à un niveau bas pour assurer une croissance durable et maîtrisée.

🌟 Pourquoi “StarQueen Fusion”

Ce nom symbolise la fusion de deux univers :

  • L’Or (Gold) – symbole de force et de patience.

  • Le Forex – symbole de précision et de constance.

Ensemble, ils donnent naissance à une stratégie harmonieuse, puissante et capable de s’adapter à toutes les conditions de marché.

🚀 Résumé

✅ 3 algorithmes indépendants (Or + Forex)
✅ Approche conservatrice et stable
✅ Analyse fiable sur H1
✅ Stop Loss et contrôle manuel du risque
✅ Dépôt minimum : 500 €


Aucun avis
Copier

