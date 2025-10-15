- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
89 (76.06%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (23.93%)
En iyi işlem:
67.30 USD
En kötü işlem:
-135.92 USD
Brüt kâr:
1 431.19 USD (852 093 pips)
Brüt zarar:
-900.17 USD (550 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (474.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.96 USD (20)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
24.65%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
82 (70.09%)
Satış işlemleri:
35 (29.91%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
4.54 USD
Ortalama kâr:
16.08 USD
Ortalama zarar:
-32.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-167.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.49 USD (3)
Aylık büyüme:
81.21%
Yıllık tahmin:
985.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.32 USD
Maksimum:
273.88 USD (51.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.65% (273.73 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|531
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|301K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.30 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +474.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 8
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
210%
0
0
USD
USD
917
USD
USD
23
99%
117
76%
25%
1.58
4.54
USD
USD
40%
1:500