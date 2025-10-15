SinyallerBölümler
Orest Petriv

Goldibot

Orest Petriv
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 210%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
89 (76.06%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (23.93%)
En iyi işlem:
67.30 USD
En kötü işlem:
-135.92 USD
Brüt kâr:
1 431.19 USD (852 093 pips)
Brüt zarar:
-900.17 USD (550 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (474.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.96 USD (20)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
24.65%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
82 (70.09%)
Satış işlemleri:
35 (29.91%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
4.54 USD
Ortalama kâr:
16.08 USD
Ortalama zarar:
-32.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-167.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.49 USD (3)
Aylık büyüme:
81.21%
Yıllık tahmin:
985.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.32 USD
Maksimum:
273.88 USD (51.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.65% (273.73 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 531
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 301K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.30 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +474.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 8
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
2025.10.15 19:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
