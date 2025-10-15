- Crescita
Trade:
117
Profit Trade:
89 (76.06%)
Loss Trade:
28 (23.93%)
Best Trade:
67.30 USD
Worst Trade:
-135.92 USD
Profitto lordo:
1 431.19 USD (852 093 pips)
Perdita lorda:
-900.17 USD (550 947 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (474.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
474.96 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
24.65%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
82 (70.09%)
Short Trade:
35 (29.91%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
4.54 USD
Profitto medio:
16.08 USD
Perdita media:
-32.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-167.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.49 USD (3)
Crescita mensile:
81.21%
Previsione annuale:
985.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.32 USD
Massimale:
273.88 USD (51.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.65% (273.73 USD)
Per equità:
0.10% (0.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|531
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|301K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.30 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +474.96 USD
Massima perdita consecutiva: -167.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 8
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
