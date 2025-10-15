- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
129 (75.88%)
亏损交易:
41 (24.12%)
最好交易:
120.10 USD
最差交易:
-178.58 USD
毛利:
2 698.10 USD (899 363 pips)
毛利亏损:
-1 861.29 USD (608 747 pips)
最大连续赢利:
20 (474.96 USD)
最大连续盈利:
803.79 USD (17)
夏普比率:
0.17
交易活动:
15.07%
最大入金加载:
8.83%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.81
长期交易:
120 (70.59%)
短期交易:
50 (29.41%)
利润因子:
1.45
预期回报:
4.92 USD
平均利润:
20.92 USD
平均损失:
-45.40 USD
最大连续失误:
6 (-296.40 USD)
最大连续亏损:
-296.40 USD (6)
每月增长:
-4.12%
年度预测:
-49.99%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
30.32 USD
最大值:
297.32 USD (23.87%)
相对跌幅:
结余:
39.65% (273.73 USD)
净值:
17.42% (265.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|837
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.10 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +474.96 USD
最大连续亏损: -296.40 USD
Goldibot策略是一个自动化黄金交易系统，在超过100笔交易中展现了稳定的74%盈利率。它基于对XAUUSD交易对进行细致的技术分析，采用算法方法，避免使用马丁格尔或网格交易等激进策略，这使其对您的资本更加安全。每个头寸必须设置止损和获利目标。该策略能够适应市场变化，展现可控的最高回撤25%，并提供超过25%的稳定预期月平均收益，这一点已被真实交易统计数据所证实。凭借自动化交易和清晰的风险管理，平均盈亏比为1.42， Goldibot既适合初学者，也适合经验丰富的投资者，他们都可以通过黄金交易获得被动收入。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
300%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
33
98%
170
75%
15%
1.44
4.92
USD
USD
40%
1:500