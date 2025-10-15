SeñalesSecciones
Orest Petriv

Goldibot

Orest Petriv
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 300%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
129 (75.88%)
Transacciones Irrentables:
41 (24.12%)
Mejor transacción:
120.10 USD
Peor transacción:
-178.58 USD
Beneficio Bruto:
2 698.10 USD (899 363 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 861.29 USD (608 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (474.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
803.79 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
15.07%
Carga máxima del depósito:
8.83%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.81
Transacciones Largas:
120 (70.59%)
Transacciones Cortas:
50 (29.41%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
4.92 USD
Beneficio medio:
20.92 USD
Pérdidas medias:
-45.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-296.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-296.40 USD (6)
Crecimiento al mes:
-4.12%
Pronóstico anual:
-49.99%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.32 USD
Máxima:
297.32 USD (23.87%)
Reducción relativa:
De balance:
39.65% (273.73 USD)
De fondos:
17.42% (265.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 837
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.10 USD
Peor transacción: -179 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +474.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -296.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
La estrategia Goldibot es un sistema automatizado de negociación de oro que demuestra resultados estables con una tasa de rentabilidad del 74% en más de 100 operaciones. Funciona sobre la base de un análisis técnico exhaustivo del par XAUUSD, utilizando un enfoque algorítmico sin métodos agresivos como martingala o grid trading, lo que la hace segura para su capital. Cada posición debe tener obligatoriamente un stop loss y un take profit. La estrategia se adapta a los cambios del mercado, demuestra una reducción controlada de hasta el 25% y proporciona ganancias mensuales promedio predecibles que superan el 25%, lo que se confirma con estadísticas reales de negociación. Gracias a la automatización y la gestión clara del riesgo con una relación promedio de ganancia a pérdida de 1.42, Goldibot es adecuada tanto para principiantes como para inversores experimentados que buscan ingresos pasivos del comercio de oro.





No hay comentarios
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 19:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
