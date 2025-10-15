- Incremento
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|837
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
La estrategia Goldibot es un sistema automatizado de negociación de oro que demuestra resultados estables con una tasa de rentabilidad del 74% en más de 100 operaciones. Funciona sobre la base de un análisis técnico exhaustivo del par XAUUSD, utilizando un enfoque algorítmico sin métodos agresivos como martingala o grid trading, lo que la hace segura para su capital. Cada posición debe tener obligatoriamente un stop loss y un take profit. La estrategia se adapta a los cambios del mercado, demuestra una reducción controlada de hasta el 25% y proporciona ganancias mensuales promedio predecibles que superan el 25%, lo que se confirma con estadísticas reales de negociación. Gracias a la automatización y la gestión clara del riesgo con una relación promedio de ganancia a pérdida de 1.42, Goldibot es adecuada tanto para principiantes como para inversores experimentados que buscan ingresos pasivos del comercio de oro.
