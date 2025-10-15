SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Goldibot
Orest Petriv

Goldibot

Orest Petriv
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 210%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
89 (76.06%)
Perte trades:
28 (23.93%)
Meilleure transaction:
67.30 USD
Pire transaction:
-135.92 USD
Bénéfice brut:
1 431.19 USD (852 093 pips)
Perte brute:
-900.17 USD (550 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (474.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
474.96 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
24.65%
Charge de dépôt maximale:
0.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
82 (70.09%)
Courts trades:
35 (29.91%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
4.54 USD
Bénéfice moyen:
16.08 USD
Perte moyenne:
-32.15 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-167.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-167.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
81.21%
Prévision annuelle:
985.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.32 USD
Maximal:
273.88 USD (51.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.65% (273.73 USD)
Par fonds propres:
0.10% (0.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 531
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 301K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.30 USD
Pire transaction: -136 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +474.96 USD
Perte consécutive maximale: -167.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 8
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Aucun avis
2025.10.15 19:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
