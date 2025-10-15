SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Goldibot
Orest Petriv

Goldibot

Orest Petriv
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 300%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
129 (75.88%)
Negociações com perda:
41 (24.12%)
Melhor negociação:
120.10 USD
Pior negociação:
-178.58 USD
Lucro bruto:
2 698.10 USD (899 363 pips)
Perda bruta:
-1 861.29 USD (608 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (474.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
803.79 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
15.07%
Depósito máximo carregado:
8.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.81
Negociações longas:
120 (70.59%)
Negociações curtas:
50 (29.41%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
4.92 USD
Lucro médio:
20.92 USD
Perda média:
-45.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-296.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-296.40 USD (6)
Crescimento mensal:
-4.12%
Previsão anual:
-49.99%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.32 USD
Máximo:
297.32 USD (23.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.65% (273.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.42% (265.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 837
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.10 USD
Pior negociação: -179 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +474.96 USD
Máxima perda consecutiva: -296.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The Goldibot strategy is an automated gold trading system that demonstrates stable results with a 74% profitability rate over more than 100 trades. It operates on the basis of thorough technical analysis of the XAUUSD pair, using an algorithmic approach without aggressive methods such as martingale or grid trading, which makes it safe for your capital. Each position must have a stop loss and take profit. The strategy adapts to market changes, demonstrates controlled drawdown up to 25% and provides stable predicted average monthly profit exceeding 25%, which is confirmed by real trading statistics. Thanks to automation and clear risk management with an average profit-to-loss ratio of 1.42, Goldibot is suitable for both beginners and experienced investors seeking passive income from gold trading.
Sem comentários
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 19:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Goldibot
30 USD por mês
300%
0
0
USD
1.5K
USD
33
98%
170
75%
15%
1.44
4.92
USD
40%
1:500
Copiar

