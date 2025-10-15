Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Стратегия Goldibot — это автоматизированная система торговли золотом, которая демонстрирует стабильные результаты с показателем прибыльности 74% за более чем 100 сделок. Она работает на основе тщательного технического анализа пары XAUUSD, используя алгоритмический подход без агрессивных методов, таких как мартингейл или сетка, что делает её безопасной для вашего капитала. Каждая позиция обязательно имеет стоп-лосс и тейк-профит. Стратегия адаптируется к изменениям рынка, демонстрирует контролируемую просадку до 25% и обеспечивает стабильный прогнозируемый среднемесячный доход более 25%, что подтверждено реальной торговой статистикой. Благодаря автоматизации и чёткому управлению рисками со средним соотношением прибыли к убыткам 1.42, Goldibot подходит как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся к пассивному доходу от торговли золотом.

