Orest Petriv

Goldibot

Orest Petriv
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 300%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
129 (75.88%)
Убыточных трейдов:
41 (24.12%)
Лучший трейд:
120.10 USD
Худший трейд:
-178.58 USD
Общая прибыль:
2 698.10 USD (899 363 pips)
Общий убыток:
-1 861.29 USD (608 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (474.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
803.79 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
15.07%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
120 (70.59%)
Коротких трейдов:
50 (29.41%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
20.92 USD
Средний убыток:
-45.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-296.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-296.40 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.12%
Годовой прогноз:
-49.99%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.32 USD
Максимальная:
297.32 USD (23.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.65% (273.73 USD)
По эквити:
17.42% (265.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 837
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 291K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.10 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +474.96 USD
Макс. убыток в серии: -296.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Стратегия Goldibot — это автоматизированная система торговли золотом, которая демонстрирует стабильные результаты с показателем прибыльности 74% за более чем 100 сделок. Она работает на основе тщательного технического анализа пары XAUUSD, используя алгоритмический подход без агрессивных методов, таких как мартингейл или сетка, что делает её безопасной для вашего капитала. Каждая позиция обязательно имеет стоп-лосс и тейк-профит. Стратегия адаптируется к изменениям рынка, демонстрирует контролируемую просадку до 25% и обеспечивает стабильный прогнозируемый среднемесячный доход более 25%, что подтверждено реальной торговой статистикой. Благодаря автоматизации и чёткому управлению рисками со средним соотношением прибыли к убыткам 1.42, Goldibot подходит как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся к пассивному доходу от торговли золотом.
Нет отзывов
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 19:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.82% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldibot
30 USD в месяц
300%
0
0
USD
1.5K
USD
33
98%
170
75%
15%
1.44
4.92
USD
40%
1:500
Копировать

