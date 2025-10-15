- Прирост
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
129 (75.88%)
Убыточных трейдов:
41 (24.12%)
Лучший трейд:
120.10 USD
Худший трейд:
-178.58 USD
Общая прибыль:
2 698.10 USD (899 363 pips)
Общий убыток:
-1 861.29 USD (608 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (474.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
803.79 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
15.07%
Макс. загрузка депозита:
8.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
120 (70.59%)
Коротких трейдов:
50 (29.41%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
20.92 USD
Средний убыток:
-45.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-296.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-296.40 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.12%
Годовой прогноз:
-49.99%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.32 USD
Максимальная:
297.32 USD (23.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.65% (273.73 USD)
По эквити:
17.42% (265.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|837
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|291K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Стратегия Goldibot — это автоматизированная система торговли золотом, которая демонстрирует стабильные результаты с показателем прибыльности 74% за более чем 100 сделок. Она работает на основе тщательного технического анализа пары XAUUSD, используя алгоритмический подход без агрессивных методов, таких как мартингейл или сетка, что делает её безопасной для вашего капитала. Каждая позиция обязательно имеет стоп-лосс и тейк-профит. Стратегия адаптируется к изменениям рынка, демонстрирует контролируемую просадку до 25% и обеспечивает стабильный прогнозируемый среднемесячный доход более 25%, что подтверждено реальной торговой статистикой. Благодаря автоматизации и чёткому управлению рисками со средним соотношением прибыли к убыткам 1.42, Goldibot подходит как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся к пассивному доходу от торговли золотом.
