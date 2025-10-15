SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TrendHunter
Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 208%
DPrimeVU-Live 6
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
866
Kârla kapanan işlemler:
336 (38.79%)
Zararla kapanan işlemler:
530 (61.20%)
En iyi işlem:
993.60 USD
En kötü işlem:
-791.58 USD
Brüt kâr:
25 996.35 USD (1 172 054 pips)
Brüt zarar:
-22 909.31 USD (1 177 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (456.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 250.10 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
466 (53.81%)
Satış işlemleri:
400 (46.19%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
3.56 USD
Ortalama kâr:
77.37 USD
Ortalama zarar:
-43.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-430.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 152.11 USD (21)
Aylık büyüme:
27.91%
Yıllık tahmin:
338.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
995.88 USD
Maksimum:
2 852.87 USD (47.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.30% (2 852.87 USD)
Varlığa göre:
0.86% (29.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 434
GBPUSD.s 197
NAS100.s 175
XTIUSD.s 54
UK100.s 5
Archived 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 5.4K
GBPUSD.s -536
NAS100.s 95
XTIUSD.s -686
UK100.s -354
Archived -792
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 149K
GBPUSD.s 2.5K
NAS100.s -123K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s -30K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +993.60 USD
En kötü işlem: -792 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +456.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -430.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
İnceleme yok
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TrendHunter
Ayda 50 USD
208%
0
0
USD
3.4K
USD
44
99%
866
38%
100%
1.13
3.56
USD
82%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.