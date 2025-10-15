- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 134
Gewinntrades:
405 (35.71%)
Verlusttrades:
729 (64.29%)
Bester Trade:
993.60 USD
Schlechtester Trade:
-791.58 USD
Bruttoprofit:
34 692.94 USD (1 821 143 pips)
Bruttoverlust:
-30 804.12 USD (1 959 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (456.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 516.54 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
89.97%
Max deposit load:
22.41%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
645 (56.88%)
Short-Positionen:
489 (43.12%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
3.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-430.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 152.11 USD (21)
Wachstum pro Monat :
23.54%
Jahresprognose:
285.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
995.88 USD
Maximaler:
2 852.87 USD (47.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.30% (2 852.87 USD)
Kapital:
3.22% (110.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|551
|GBPUSD.s
|258
|NAS100.s
|223
|XTIUSD.s
|54
|UK100.s
|38
|JPN225.s
|9
|Archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|7K
|GBPUSD.s
|-502
|NAS100.s
|-1.7K
|XTIUSD.s
|-686
|UK100.s
|225
|JPN225.s
|328
|Archived
|-792
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|187K
|GBPUSD.s
|1.6K
|NAS100.s
|-465K
|XTIUSD.s
|-4.2K
|UK100.s
|33K
|JPN225.s
|110K
|Archived
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +993.60 USD
Schlechtester Trade: -792 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +456.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -430.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
288%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
55
99%
1 134
35%
90%
1.12
3.43
USD
USD
82%
1:200