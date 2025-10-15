SignaleKategorien
Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 288%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 134
Gewinntrades:
405 (35.71%)
Verlusttrades:
729 (64.29%)
Bester Trade:
993.60 USD
Schlechtester Trade:
-791.58 USD
Bruttoprofit:
34 692.94 USD (1 821 143 pips)
Bruttoverlust:
-30 804.12 USD (1 959 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (456.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 516.54 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
89.97%
Max deposit load:
22.41%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
645 (56.88%)
Short-Positionen:
489 (43.12%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
3.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-430.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 152.11 USD (21)
Wachstum pro Monat :
23.54%
Jahresprognose:
285.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
995.88 USD
Maximaler:
2 852.87 USD (47.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.30% (2 852.87 USD)
Kapital:
3.22% (110.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 551
GBPUSD.s 258
NAS100.s 223
XTIUSD.s 54
UK100.s 38
JPN225.s 9
Archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 7K
GBPUSD.s -502
NAS100.s -1.7K
XTIUSD.s -686
UK100.s 225
JPN225.s 328
Archived -792
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 187K
GBPUSD.s 1.6K
NAS100.s -465K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 33K
JPN225.s 110K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +993.60 USD
Schlechtester Trade: -792 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +456.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -430.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.25 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
