Xiang Wen He

TrendHunter

0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 288%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 134
Negociações com lucro:
405 (35.71%)
Negociações com perda:
729 (64.29%)
Melhor negociação:
993.60 USD
Pior negociação:
-791.58 USD
Lucro bruto:
34 692.94 USD (1 821 143 pips)
Perda bruta:
-30 804.12 USD (1 959 359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (456.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 516.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
89.97%
Depósito máximo carregado:
22.41%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
645 (56.88%)
Negociações curtas:
489 (43.12%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
3.43 USD
Lucro médio:
85.66 USD
Perda média:
-42.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-430.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 152.11 USD (21)
Crescimento mensal:
23.54%
Previsão anual:
285.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
995.88 USD
Máximo:
2 852.87 USD (47.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.30% (2 852.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.22% (110.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 551
GBPUSD.s 258
NAS100.s 223
XTIUSD.s 54
UK100.s 38
JPN225.s 9
Archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 7K
GBPUSD.s -502
NAS100.s -1.7K
XTIUSD.s -686
UK100.s 225
JPN225.s 328
Archived -792
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 187K
GBPUSD.s 1.6K
NAS100.s -465K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 33K
JPN225.s 110K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +993.60 USD
Pior negociação: -792 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +456.75 USD
Máxima perda consecutiva: -430.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.25 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TrendHunter
50 USD por mês
288%
0
0
USD
3.8K
USD
55
99%
1 134
35%
90%
1.12
3.43
USD
82%
1:200
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

