- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 106
Прибыльных трейдов:
397 (35.89%)
Убыточных трейдов:
709 (64.10%)
Лучший трейд:
993.60 USD
Худший трейд:
-791.58 USD
Общая прибыль:
33 579.15 USD (1 543 445 pips)
Общий убыток:
-29 257.77 USD (1 803 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (456.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 380.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
88.94%
Макс. загрузка депозита:
22.41%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
619 (55.97%)
Коротких трейдов:
487 (44.03%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.91 USD
Средняя прибыль:
84.58 USD
Средний убыток:
-41.27 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-430.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 152.11 USD (21)
Прирост в месяц:
47.00%
Годовой прогноз:
570.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
995.88 USD
Максимальная:
2 852.87 USD (47.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.30% (2 852.87 USD)
По эквити:
3.22% (110.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|544
|GBPUSD.s
|248
|NAS100.s
|215
|XTIUSD.s
|54
|UK100.s
|38
|JPN225.s
|6
|Archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|7.1K
|GBPUSD.s
|-349
|NAS100.s
|-1.1K
|XTIUSD.s
|-686
|UK100.s
|225
|JPN225.s
|-117
|Archived
|-792
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|189K
|GBPUSD.s
|2.4K
|NAS100.s
|-389K
|XTIUSD.s
|-4.2K
|UK100.s
|33K
|JPN225.s
|-91K
|Archived
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +993.60 USD
Худший трейд: -792 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +456.75 USD
Макс. убыток в серии: -430.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
333%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
54
99%
1 106
35%
89%
1.14
3.91
USD
USD
82%
1:200