Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 333%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 106
Прибыльных трейдов:
397 (35.89%)
Убыточных трейдов:
709 (64.10%)
Лучший трейд:
993.60 USD
Худший трейд:
-791.58 USD
Общая прибыль:
33 579.15 USD (1 543 445 pips)
Общий убыток:
-29 257.77 USD (1 803 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (456.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 380.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
88.94%
Макс. загрузка депозита:
22.41%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
619 (55.97%)
Коротких трейдов:
487 (44.03%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.91 USD
Средняя прибыль:
84.58 USD
Средний убыток:
-41.27 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-430.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 152.11 USD (21)
Прирост в месяц:
47.00%
Годовой прогноз:
570.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
995.88 USD
Максимальная:
2 852.87 USD (47.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.30% (2 852.87 USD)
По эквити:
3.22% (110.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 544
GBPUSD.s 248
NAS100.s 215
XTIUSD.s 54
UK100.s 38
JPN225.s 6
Archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 7.1K
GBPUSD.s -349
NAS100.s -1.1K
XTIUSD.s -686
UK100.s 225
JPN225.s -117
Archived -792
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 189K
GBPUSD.s 2.4K
NAS100.s -389K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 33K
JPN225.s -91K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +993.60 USD
Худший трейд: -792 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +456.75 USD
Макс. убыток в серии: -430.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
Нет отзывов
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.