- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 108
Transacciones Rentables:
398 (35.92%)
Transacciones Irrentables:
710 (64.08%)
Mejor transacción:
993.60 USD
Peor transacción:
-791.58 USD
Beneficio Bruto:
33 715.23 USD (1 544 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 299.77 USD (1 803 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (456.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 516.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
88.94%
Carga máxima del depósito:
22.41%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
621 (56.05%)
Transacciones Cortas:
487 (43.95%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
3.99 USD
Beneficio medio:
84.71 USD
Pérdidas medias:
-41.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-430.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 152.11 USD (21)
Crecimiento al mes:
28.71%
Pronóstico anual:
348.34%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
995.88 USD
Máxima:
2 852.87 USD (47.81%)
Reducción relativa:
De balance:
82.30% (2 852.87 USD)
De fondos:
3.22% (110.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|544
|GBPUSD.s
|250
|NAS100.s
|215
|XTIUSD.s
|54
|UK100.s
|38
|JPN225.s
|6
|Archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|7.1K
|GBPUSD.s
|-255
|NAS100.s
|-1.1K
|XTIUSD.s
|-686
|UK100.s
|225
|JPN225.s
|-117
|Archived
|-792
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|189K
|GBPUSD.s
|3.3K
|NAS100.s
|-389K
|XTIUSD.s
|-4.2K
|UK100.s
|33K
|JPN225.s
|-91K
|Archived
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +993.60 USD
Peor transacción: -792 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +456.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -430.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
342%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
54
99%
1 108
35%
89%
1.15
3.99
USD
USD
82%
1:200