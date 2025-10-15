SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TrendHunter
Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 342%
DPrimeVU-Live 6
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 108
Transacciones Rentables:
398 (35.92%)
Transacciones Irrentables:
710 (64.08%)
Mejor transacción:
993.60 USD
Peor transacción:
-791.58 USD
Beneficio Bruto:
33 715.23 USD (1 544 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 299.77 USD (1 803 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (456.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 516.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
88.94%
Carga máxima del depósito:
22.41%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
621 (56.05%)
Transacciones Cortas:
487 (43.95%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
3.99 USD
Beneficio medio:
84.71 USD
Pérdidas medias:
-41.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-430.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 152.11 USD (21)
Crecimiento al mes:
28.71%
Pronóstico anual:
348.34%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
995.88 USD
Máxima:
2 852.87 USD (47.81%)
Reducción relativa:
De balance:
82.30% (2 852.87 USD)
De fondos:
3.22% (110.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 544
GBPUSD.s 250
NAS100.s 215
XTIUSD.s 54
UK100.s 38
JPN225.s 6
Archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 7.1K
GBPUSD.s -255
NAS100.s -1.1K
XTIUSD.s -686
UK100.s 225
JPN225.s -117
Archived -792
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 189K
GBPUSD.s 3.3K
NAS100.s -389K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 33K
JPN225.s -91K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +993.60 USD
Peor transacción: -792 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +456.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -430.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
No hay comentarios
2025.12.25 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TrendHunter
50 USD al mes
342%
0
0
USD
4.3K
USD
54
99%
1 108
35%
89%
1.15
3.99
USD
82%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.