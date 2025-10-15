シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TrendHunter
Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 288%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 134
利益トレード:
405 (35.71%)
損失トレード:
729 (64.29%)
ベストトレード:
993.60 USD
最悪のトレード:
-791.58 USD
総利益:
34 692.94 USD (1 821 143 pips)
総損失:
-30 804.12 USD (1 959 359 pips)
最大連続の勝ち:
16 (456.75 USD)
最大連続利益:
1 516.54 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
89.97%
最大入金額:
22.41%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
645 (56.88%)
短いトレード:
489 (43.12%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
3.43 USD
平均利益:
85.66 USD
平均損失:
-42.26 USD
最大連続の負け:
24 (-430.56 USD)
最大連続損失:
-1 152.11 USD (21)
月間成長:
23.54%
年間予想:
285.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
995.88 USD
最大の:
2 852.87 USD (47.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.30% (2 852.87 USD)
エクイティによる:
3.22% (110.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 551
GBPUSD.s 258
NAS100.s 223
XTIUSD.s 54
UK100.s 38
JPN225.s 9
Archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 7K
GBPUSD.s -502
NAS100.s -1.7K
XTIUSD.s -686
UK100.s 225
JPN225.s 328
Archived -792
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 187K
GBPUSD.s 1.6K
NAS100.s -465K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 33K
JPN225.s 110K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +993.60 USD
最悪のトレード: -792 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +456.75 USD
最大連続損失: -430.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.25 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください