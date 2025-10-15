- 成長
トレード:
1 134
利益トレード:
405 (35.71%)
損失トレード:
729 (64.29%)
ベストトレード:
993.60 USD
最悪のトレード:
-791.58 USD
総利益:
34 692.94 USD (1 821 143 pips)
総損失:
-30 804.12 USD (1 959 359 pips)
最大連続の勝ち:
16 (456.75 USD)
最大連続利益:
1 516.54 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
89.97%
最大入金額:
22.41%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
645 (56.88%)
短いトレード:
489 (43.12%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
3.43 USD
平均利益:
85.66 USD
平均損失:
-42.26 USD
最大連続の負け:
24 (-430.56 USD)
最大連続損失:
-1 152.11 USD (21)
月間成長:
23.54%
年間予想:
285.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
995.88 USD
最大の:
2 852.87 USD (47.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.30% (2 852.87 USD)
エクイティによる:
3.22% (110.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|551
|GBPUSD.s
|258
|NAS100.s
|223
|XTIUSD.s
|54
|UK100.s
|38
|JPN225.s
|9
|Archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|7K
|GBPUSD.s
|-502
|NAS100.s
|-1.7K
|XTIUSD.s
|-686
|UK100.s
|225
|JPN225.s
|328
|Archived
|-792
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|187K
|GBPUSD.s
|1.6K
|NAS100.s
|-465K
|XTIUSD.s
|-4.2K
|UK100.s
|33K
|JPN225.s
|110K
|Archived
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
