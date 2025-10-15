- 자본
- 축소
트레이드:
1 140
이익 거래:
409 (35.87%)
손실 거래:
731 (64.12%)
최고의 거래:
993.60 USD
최악의 거래:
-791.58 USD
총 수익:
35 656.54 USD (2 276 561 pips)
총 손실:
-30 859.70 USD (1 959 755 pips)
연속 최대 이익:
16 (456.75 USD)
연속 최대 이익:
1 516.54 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
90.97%
최대 입금량:
22.41%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
651 (57.11%)
숏(주식차입매도):
489 (42.89%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
4.21 USD
평균 이익:
87.18 USD
평균 손실:
-42.22 USD
연속 최대 손실:
24 (-430.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 152.11 USD (21)
월별 성장률:
52.20%
연간 예측:
633.39%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
995.88 USD
최대한의:
2 852.87 USD (47.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.30% (2 852.87 USD)
자본금별:
3.22% (110.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|551
|GBPUSD.s
|260
|NAS100.s
|224
|XTIUSD.s
|54
|UK100.s
|39
|JPN225.s
|11
|Archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|7K
|GBPUSD.s
|-558
|NAS100.s
|-1.5K
|XTIUSD.s
|-686
|UK100.s
|325
|JPN225.s
|1K
|Archived
|-792
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|187K
|GBPUSD.s
|1.2K
|NAS100.s
|-438K
|XTIUSD.s
|-4.2K
|UK100.s
|43K
|JPN225.s
|528K
|Archived
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +993.60 USD
최악의 거래: -792 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +456.75 USD
연속 최대 손실: -430.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
382%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
56
99%
1 140
35%
91%
1.15
4.21
USD
USD
82%
1:200