Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
0 리뷰
안정성
56
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 382%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 140
이익 거래:
409 (35.87%)
손실 거래:
731 (64.12%)
최고의 거래:
993.60 USD
최악의 거래:
-791.58 USD
총 수익:
35 656.54 USD (2 276 561 pips)
총 손실:
-30 859.70 USD (1 959 755 pips)
연속 최대 이익:
16 (456.75 USD)
연속 최대 이익:
1 516.54 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
90.97%
최대 입금량:
22.41%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
651 (57.11%)
숏(주식차입매도):
489 (42.89%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
4.21 USD
평균 이익:
87.18 USD
평균 손실:
-42.22 USD
연속 최대 손실:
24 (-430.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 152.11 USD (21)
월별 성장률:
52.20%
연간 예측:
633.39%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
995.88 USD
최대한의:
2 852.87 USD (47.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.30% (2 852.87 USD)
자본금별:
3.22% (110.38 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.s 551
GBPUSD.s 260
NAS100.s 224
XTIUSD.s 54
UK100.s 39
JPN225.s 11
Archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.s 7K
GBPUSD.s -558
NAS100.s -1.5K
XTIUSD.s -686
UK100.s 325
JPN225.s 1K
Archived -792
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.s 187K
GBPUSD.s 1.2K
NAS100.s -438K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 43K
JPN225.s 528K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +993.60 USD
최악의 거래: -792 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +456.75 USD
연속 최대 손실: -430.56 USD

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading instruments are XAUUSD,GBPUSD,NAX100 and UK100. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
리뷰 없음
2026.01.07 05:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 04:58
2026.01.05 04:58
2025.12.25 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 11:27
2025.11.06 11:27
2025.11.06 10:27
2025.11.06 10:27
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
