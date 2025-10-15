SegnaliSezioni
Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 208%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
866
Profit Trade:
336 (38.79%)
Loss Trade:
530 (61.20%)
Best Trade:
993.60 USD
Worst Trade:
-791.58 USD
Profitto lordo:
25 996.35 USD (1 172 054 pips)
Perdita lorda:
-22 909.31 USD (1 177 792 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (456.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 250.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.44%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
466 (53.81%)
Short Trade:
400 (46.19%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
3.56 USD
Profitto medio:
77.37 USD
Perdita media:
-43.23 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-430.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 152.11 USD (21)
Crescita mensile:
27.91%
Previsione annuale:
338.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
995.88 USD
Massimale:
2 852.87 USD (47.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.30% (2 852.87 USD)
Per equità:
0.86% (29.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 434
GBPUSD.s 197
NAS100.s 175
XTIUSD.s 54
UK100.s 5
Archived 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 5.4K
GBPUSD.s -536
NAS100.s 95
XTIUSD.s -686
UK100.s -354
Archived -792
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 149K
GBPUSD.s 2.5K
NAS100.s -123K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s -30K
Archived -26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +993.60 USD
Worst Trade: -792 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +456.75 USD
Massima perdita consecutiva: -430.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello, traders! Welcome to subscribe to my trading signals. My trading strategy is a trend-following system based on EMAs, executed automatically through an EA. With good risk management and proper positions diversification, it can achieve stable profits over the long term. Thank you.
Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TrendHunter
50USD al mese
208%
0
0
USD
3.4K
USD
44
99%
866
38%
100%
1.13
3.56
USD
82%
1:200
Copia

