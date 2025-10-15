信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TrendHunter
Xiang Wen He

TrendHunter

Xiang Wen He
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 333%
DPrimeVU-Live 6
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 106
盈利交易:
397 (35.89%)
亏损交易:
709 (64.10%)
最好交易:
993.60 USD
最差交易:
-791.58 USD
毛利:
33 579.15 USD (1 543 445 pips)
毛利亏损:
-29 257.77 USD (1 803 128 pips)
最大连续赢利:
16 (456.75 USD)
最大连续盈利:
1 380.46 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
88.94%
最大入金加载:
22.41%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.51
长期交易:
619 (55.97%)
短期交易:
487 (44.03%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.91 USD
平均利润:
84.58 USD
平均损失:
-41.27 USD
最大连续失误:
24 (-430.56 USD)
最大连续亏损:
-1 152.11 USD (21)
每月增长:
24.78%
年度预测:
300.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
995.88 USD
最大值:
2 852.87 USD (47.81%)
相对跌幅:
结余:
82.30% (2 852.87 USD)
净值:
3.22% (110.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 544
GBPUSD.s 248
NAS100.s 215
XTIUSD.s 54
UK100.s 38
JPN225.s 6
Archived 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s 7.1K
GBPUSD.s -349
NAS100.s -1.1K
XTIUSD.s -686
UK100.s 225
JPN225.s -117
Archived -792
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s 189K
GBPUSD.s 2.4K
NAS100.s -389K
XTIUSD.s -4.2K
UK100.s 33K
JPN225.s -91K
Archived -26
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +993.60 USD
最差交易: -792 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +456.75 USD
最大连续亏损: -430.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

您好，交易者！欢迎订阅我的交易信号，主要交易品种为XAUUSD,GBPUSD,NAX100,UK100我的，交易策略是基于均线的趋势跟踪交易系统，通过EA进行自动交易，通过良好的风险管理、适当的分散交易，在长期的交易中能稳定获利，谢谢。
没有评论
2025.12.25 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 11:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.06 10:27
No swaps are charged
2025.11.04 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.66% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TrendHunter
每月50 USD
333%
0
0
USD
4.2K
USD
54
99%
1 106
35%
89%
1.14
3.91
USD
82%
1:200
复制

