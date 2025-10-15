- 成长
交易:
1 106
盈利交易:
397 (35.89%)
亏损交易:
709 (64.10%)
最好交易:
993.60 USD
最差交易:
-791.58 USD
毛利:
33 579.15 USD (1 543 445 pips)
毛利亏损:
-29 257.77 USD (1 803 128 pips)
最大连续赢利:
16 (456.75 USD)
最大连续盈利:
1 380.46 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
88.94%
最大入金加载:
22.41%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.51
长期交易:
619 (55.97%)
短期交易:
487 (44.03%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.91 USD
平均利润:
84.58 USD
平均损失:
-41.27 USD
最大连续失误:
24 (-430.56 USD)
最大连续亏损:
-1 152.11 USD (21)
每月增长:
24.78%
年度预测:
300.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
995.88 USD
最大值:
2 852.87 USD (47.81%)
相对跌幅:
结余:
82.30% (2 852.87 USD)
净值:
3.22% (110.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|544
|GBPUSD.s
|248
|NAS100.s
|215
|XTIUSD.s
|54
|UK100.s
|38
|JPN225.s
|6
|Archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|7.1K
|GBPUSD.s
|-349
|NAS100.s
|-1.1K
|XTIUSD.s
|-686
|UK100.s
|225
|JPN225.s
|-117
|Archived
|-792
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|189K
|GBPUSD.s
|2.4K
|NAS100.s
|-389K
|XTIUSD.s
|-4.2K
|UK100.s
|33K
|JPN225.s
|-91K
|Archived
|-26
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +993.60 USD
最差交易: -792 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +456.75 USD
最大连续亏损: -430.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
您好，交易者！欢迎订阅我的交易信号，主要交易品种为XAUUSD,GBPUSD,NAX100,UK100我的，交易策略是基于均线的趋势跟踪交易系统，通过EA进行自动交易，通过良好的风险管理、适当的分散交易，在长期的交易中能稳定获利，谢谢。
没有评论
每月50 USD
333%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
54
99%
1 106
35%
89%
1.14
3.91
USD
USD
82%
1:200