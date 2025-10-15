- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.82 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
25.42 USD (2 627 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.42 USD (8)
Sharpe oranı:
1.60
Alım-satım etkinliği:
56.85%
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
3.18 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
23.56%
Algo alım-satım:
37%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.13% (1.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|202
|NZDCAD
|101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.82 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +25.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 92
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
24%
0
0
USD
USD
925
USD
USD
1
37%
8
100%
57%
n/a
3.18
USD
USD
0%
1:500