Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-05 0.00 × 8 VantageInternational-Live 4 0.00 × 4 OctaFX-Real6 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 Axi-US07-Live 0.00 × 3 ACYCapital-Live02 0.00 × 9 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 2 TTCM-Live3 0.00 × 14 Aglobe-Live-1 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.00 × 25 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 92 Tickmill-Live08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.00 × 1 Exness-Real20 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 13 TitanFX-02 0.00 × 4 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 8 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 6 227 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya