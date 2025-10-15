- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.82 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.42 USD (2 627 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (25.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.42 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.60
Attività di trading:
55.42%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.18 USD
Profitto medio:
3.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
23.56%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.13% (1.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|202
|NZDCAD
|101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 92
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
