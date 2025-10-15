리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCM-USDReal02 0.00 × 2 JAFX-Real3 0.00 × 8 SuperForex-Real 0.00 × 18 WindsorBrokersBZ-REAL 0.00 × 1 PureMarket-Demo 0.00 × 2 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 17 0.00 × 2 EagleFX-Live 0.00 × 1 RangeMarkets-Real2 0.00 × 1 AxioryAsia-06Live 0.00 × 2 Axi-US12-Live 0.00 × 8 Forex.comUK-Live 114 0.00 × 2 ICTrading-Live31 0.00 × 47 MEXAtlantic-Real-4 0.00 × 4 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 OANDA-OGM Live-1 0.00 × 6 XM.COM-Real 3 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 PUPrime-Live 2 0.00 × 2 FXCM-AUDReal01 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.00 × 3 538 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오