트레이드:
109
이익 거래:
85 (77.98%)
손실 거래:
24 (22.02%)
최고의 거래:
10.11 USD
최악의 거래:
-6.11 USD
총 수익:
164.78 USD (14 897 pips)
총 손실:
-42.84 USD (4 970 pips)
연속 최대 이익:
9 (17.95 USD)
연속 최대 이익:
42.02 USD (7)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
67.29%
최대 입금량:
2.58%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
9.47
롱(주식매수):
60 (55.05%)
숏(주식차입매도):
49 (44.95%)
수익 요인:
3.85
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
1.94 USD
평균 손실:
-1.79 USD
연속 최대 손실:
3 (-12.87 USD)
연속 최대 손실:
-12.87 USD (3)
월별 성장률:
3.14%
연간 예측:
38.08%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12.87 USD (7.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.33% (12.87 USD)
자본금별:
5.85% (56.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|46
|NZDCAD
|41
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|archived
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|15
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|23
|archived
|19
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCAD
|1.5K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|0
|GBPUSD
|744
|EURUSD
|429
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
