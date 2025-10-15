- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
84 (77.77%)
Negociações com perda:
24 (22.22%)
Melhor negociação:
10.11 USD
Pior negociação:
-6.11 USD
Lucro bruto:
164.05 USD (14 796 pips)
Perda bruta:
-42.84 USD (4 970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (17.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.02 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
67.29%
Depósito máximo carregado:
2.58%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.42
Negociações longas:
59 (54.63%)
Negociações curtas:
49 (45.37%)
Fator de lucro:
3.83
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-1.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-12.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.87 USD (3)
Crescimento mensal:
2.84%
Previsão anual:
34.48%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12.87 USD (7.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.33% (12.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.85% (56.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|41
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|archived
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|22
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|15
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|23
|archived
|19
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCAD
|1.5K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|0
|GBPUSD
|744
|EURUSD
|429
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.11 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +17.95 USD
Máxima perda consecutiva: -12.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
538 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
45 USD por mês
54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
15
93%
108
77%
67%
3.82
1.12
USD
USD
6%
1:500