Van Hoa Nguyen

AlibabaFX Pro Live1

Van Hoa Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
84 (77.77%)
Negociações com perda:
24 (22.22%)
Melhor negociação:
10.11 USD
Pior negociação:
-6.11 USD
Lucro bruto:
164.05 USD (14 796 pips)
Perda bruta:
-42.84 USD (4 970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (17.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.02 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
67.29%
Depósito máximo carregado:
2.58%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.42
Negociações longas:
59 (54.63%)
Negociações curtas:
49 (45.37%)
Fator de lucro:
3.83
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-1.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-12.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.87 USD (3)
Crescimento mensal:
2.84%
Previsão anual:
34.48%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12.87 USD (7.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.33% (12.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.85% (56.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 41
USDCAD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
archived 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 22
NZDCAD 20
USDCAD 15
USDJPY 11
XAUUSD 23
archived 19
GBPUSD 7
EURUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
USDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 2.3K
archived 0
GBPUSD 744
EURUSD 429
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.11 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +17.95 USD
Máxima perda consecutiva: -12.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
SuperForex-Real
0.00 × 18
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
538 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
