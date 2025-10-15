- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
84 (77.77%)
亏损交易:
24 (22.22%)
最好交易:
10.11 USD
最差交易:
-6.11 USD
毛利:
164.05 USD (14 796 pips)
毛利亏损:
-42.84 USD (4 970 pips)
最大连续赢利:
9 (17.95 USD)
最大连续盈利:
42.02 USD (7)
夏普比率:
0.45
交易活动:
67.29%
最大入金加载:
2.58%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.42
长期交易:
59 (54.63%)
短期交易:
49 (45.37%)
利润因子:
3.83
预期回报:
1.12 USD
平均利润:
1.95 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
3 (-12.87 USD)
最大连续亏损:
-12.87 USD (3)
每月增长:
2.84%
年度预测:
34.48%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12.87 USD (7.83%)
相对跌幅:
结余:
1.33% (12.87 USD)
净值:
5.85% (56.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|41
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|archived
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|22
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|15
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|23
|archived
|19
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCAD
|1.5K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|0
|GBPUSD
|744
|EURUSD
|429
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.11 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +17.95 USD
最大连续亏损: -12.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
15
93%
108
77%
67%
3.82
1.12
USD
USD
6%
1:500