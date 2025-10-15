信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlibabaFX Pro Live1
Van Hoa Nguyen

AlibabaFX Pro Live1

Van Hoa Nguyen
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 45 USD per 
增长自 2025 54%
FBS-Real-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
108
盈利交易:
84 (77.77%)
亏损交易:
24 (22.22%)
最好交易:
10.11 USD
最差交易:
-6.11 USD
毛利:
164.05 USD (14 796 pips)
毛利亏损:
-42.84 USD (4 970 pips)
最大连续赢利:
9 (17.95 USD)
最大连续盈利:
42.02 USD (7)
夏普比率:
0.45
交易活动:
67.29%
最大入金加载:
2.58%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.42
长期交易:
59 (54.63%)
短期交易:
49 (45.37%)
利润因子:
3.83
预期回报:
1.12 USD
平均利润:
1.95 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
3 (-12.87 USD)
最大连续亏损:
-12.87 USD (3)
每月增长:
2.84%
年度预测:
34.48%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12.87 USD (7.83%)
相对跌幅:
结余:
1.33% (12.87 USD)
净值:
5.85% (56.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 41
USDCAD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
archived 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 22
NZDCAD 20
USDCAD 15
USDJPY 11
XAUUSD 23
archived 19
GBPUSD 7
EURUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
USDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 2.3K
archived 0
GBPUSD 744
EURUSD 429
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.11 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +17.95 USD
最大连续亏损: -12.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
SuperForex-Real
0.00 × 18
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
没有评论
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlibabaFX Pro Live1
每月45 USD
54%
0
0
USD
1K
USD
15
93%
108
77%
67%
3.82
1.12
USD
6%
1:500
