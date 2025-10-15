SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AlibabaFX Pro Live1
Van Hoa Nguyen

AlibabaFX Pro Live1

Van Hoa Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
84 (77.77%)
Verlusttrades:
24 (22.22%)
Bester Trade:
10.11 USD
Schlechtester Trade:
-6.11 USD
Bruttoprofit:
164.05 USD (14 796 pips)
Bruttoverlust:
-42.84 USD (4 970 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (17.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42.02 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
67.29%
Max deposit load:
2.58%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.42
Long-Positionen:
59 (54.63%)
Short-Positionen:
49 (45.37%)
Profit-Faktor:
3.83
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-12.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.87 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.84%
Jahresprognose:
34.48%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12.87 USD (7.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.33% (12.87 USD)
Kapital:
5.85% (56.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 41
USDCAD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
archived 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 22
NZDCAD 20
USDCAD 15
USDJPY 11
XAUUSD 23
archived 19
GBPUSD 7
EURUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
USDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 2.3K
archived 0
GBPUSD 744
EURUSD 429
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.11 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
SuperForex-Real
0.00 × 18
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
noch 538 ...
Keine Bewertungen
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
