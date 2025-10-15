シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AlibabaFX Pro Live1
Van Hoa Nguyen

AlibabaFX Pro Live1

Van Hoa Nguyen
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  45  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 54%
FBS-Real-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
108
利益トレード:
84 (77.77%)
損失トレード:
24 (22.22%)
ベストトレード:
10.11 USD
最悪のトレード:
-6.11 USD
総利益:
164.05 USD (14 796 pips)
総損失:
-42.84 USD (4 970 pips)
最大連続の勝ち:
9 (17.95 USD)
最大連続利益:
42.02 USD (7)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
67.29%
最大入金額:
2.58%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.42
長いトレード:
59 (54.63%)
短いトレード:
49 (45.37%)
プロフィットファクター:
3.83
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-1.79 USD
最大連続の負け:
3 (-12.87 USD)
最大連続損失:
-12.87 USD (3)
月間成長:
2.84%
年間予想:
34.48%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12.87 USD (7.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.33% (12.87 USD)
エクイティによる:
5.85% (56.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 41
USDCAD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
archived 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 22
NZDCAD 20
USDCAD 15
USDJPY 11
XAUUSD 23
archived 19
GBPUSD 7
EURUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
USDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 2.3K
archived 0
GBPUSD 744
EURUSD 429
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.11 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +17.95 USD
最大連続損失: -12.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
SuperForex-Real
0.00 × 18
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
538 より多く...
レビューなし
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

