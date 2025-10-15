- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
108
利益トレード:
84 (77.77%)
損失トレード:
24 (22.22%)
ベストトレード:
10.11 USD
最悪のトレード:
-6.11 USD
総利益:
164.05 USD (14 796 pips)
総損失:
-42.84 USD (4 970 pips)
最大連続の勝ち:
9 (17.95 USD)
最大連続利益:
42.02 USD (7)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
67.29%
最大入金額:
2.58%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.42
長いトレード:
59 (54.63%)
短いトレード:
49 (45.37%)
プロフィットファクター:
3.83
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-1.79 USD
最大連続の負け:
3 (-12.87 USD)
最大連続損失:
-12.87 USD (3)
月間成長:
2.84%
年間予想:
34.48%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12.87 USD (7.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.33% (12.87 USD)
エクイティによる:
5.85% (56.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|41
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|archived
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|22
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|15
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|23
|archived
|19
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCAD
|1.5K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|0
|GBPUSD
|744
|EURUSD
|429
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.11 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +17.95 USD
最大連続損失: -12.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
