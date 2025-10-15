СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlibabaFX Pro Live1
Van Hoa Nguyen

AlibabaFX Pro Live1

Van Hoa Nguyen
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 54%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
84 (77.77%)
Убыточных трейдов:
24 (22.22%)
Лучший трейд:
10.11 USD
Худший трейд:
-6.11 USD
Общая прибыль:
164.05 USD (14 796 pips)
Общий убыток:
-42.84 USD (4 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (17.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.02 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
67.29%
Макс. загрузка депозита:
2.58%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
59 (54.63%)
Коротких трейдов:
49 (45.37%)
Профит фактор:
3.83
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.87 USD (3)
Прирост в месяц:
2.84%
Годовой прогноз:
34.48%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.87 USD (7.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.33% (12.87 USD)
По эквити:
5.85% (56.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 41
USDCAD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
archived 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 22
NZDCAD 20
USDCAD 15
USDJPY 11
XAUUSD 23
archived 19
GBPUSD 7
EURUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
USDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 2.3K
archived 0
GBPUSD 744
EURUSD 429
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.11 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.95 USD
Макс. убыток в серии: -12.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
SuperForex-Real
0.00 × 18
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
еще 538...
Нет отзывов
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlibabaFX Pro Live1
45 USD в месяц
54%
0
0
USD
1K
USD
15
93%
108
77%
67%
3.82
1.12
USD
6%
1:500
Копировать

