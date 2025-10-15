- Прирост
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
84 (77.77%)
Убыточных трейдов:
24 (22.22%)
Лучший трейд:
10.11 USD
Худший трейд:
-6.11 USD
Общая прибыль:
164.05 USD (14 796 pips)
Общий убыток:
-42.84 USD (4 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (17.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.02 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
67.29%
Макс. загрузка депозита:
2.58%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
59 (54.63%)
Коротких трейдов:
49 (45.37%)
Профит фактор:
3.83
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.87 USD (3)
Прирост в месяц:
2.84%
Годовой прогноз:
34.48%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.87 USD (7.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.33% (12.87 USD)
По эквити:
5.85% (56.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|NZDCAD
|41
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|archived
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|22
|NZDCAD
|20
|USDCAD
|15
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|23
|archived
|19
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|1.5K
|USDCAD
|1.5K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|0
|GBPUSD
|744
|EURUSD
|429
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.11 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +17.95 USD
Макс. убыток в серии: -12.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
15
93%
108
77%
67%
3.82
1.12
USD
USD
6%
1:500