Van Hoa Nguyen

AlibabaFX Pro Live1

Van Hoa Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD al mes
incremento desde 2025 54%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
87 (78.37%)
Transacciones Irrentables:
24 (21.62%)
Mejor transacción:
10.11 USD
Peor transacción:
-6.11 USD
Beneficio Bruto:
166.23 USD (15 110 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.84 USD (4 970 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (17.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42.02 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
68.30%
Carga máxima del depósito:
2.58%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.59
Transacciones Largas:
61 (54.95%)
Transacciones Cortas:
50 (45.05%)
Factor de Beneficio:
3.88
Beneficio Esperado:
1.11 USD
Beneficio medio:
1.91 USD
Pérdidas medias:
-1.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-12.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.87 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.24%
Pronóstico anual:
39.28%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12.87 USD (7.83%)
Reducción relativa:
De balance:
1.33% (12.87 USD)
De fondos:
5.85% (56.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 47
NZDCAD 42
USDCAD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
archived 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 23
NZDCAD 21
USDCAD 15
USDJPY 11
XAUUSD 23
archived 19
GBPUSD 7
EURUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 1.6K
USDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 2.3K
archived 0
GBPUSD 744
EURUSD 429
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.11 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +17.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
SuperForex-Real
0.00 × 18
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 47
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
otros 538...
No hay comentarios
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 05:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.