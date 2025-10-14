- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
292 (97.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (2.99%)
En iyi işlem:
9.38 USD
En kötü işlem:
-8.69 USD
Brüt kâr:
378.31 USD (55 248 pips)
Brüt zarar:
-38.42 USD (4 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (110.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.57 USD (114)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.70%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
300
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
39.11
Alış işlemleri:
157 (52.16%)
Satış işlemleri:
144 (47.84%)
Kâr faktörü:
9.85
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.69 USD (1)
Aylık büyüme:
68.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
8.69 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (8.71 USD)
Varlığa göre:
17.86% (150.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|40
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|18
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|18
|GBPAUD
|16
|GBPUSD
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|10
|GBPSGD
|9
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|9
|SGDJPY
|8
|EURNZD
|8
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|7
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|EURUSD
|6
|NZDCHF
|6
|NZDJPY
|6
|USDSGD
|6
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDSGD
|4
|USDCHF
|3
|EURSGD
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CHFSGD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|32
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|19
|AUDCAD
|11
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|37
|GBPUSD
|18
|GBPCAD
|16
|EURCAD
|5
|GBPSGD
|9
|USDJPY
|21
|NZDCAD
|6
|SGDJPY
|11
|EURNZD
|24
|EURAUD
|13
|GBPJPY
|11
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|7
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|6
|NZDJPY
|6
|USDSGD
|3
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|8
|AUDSGD
|4
|USDCHF
|7
|EURSGD
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|2
|CHFSGD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|6K
|EURJPY
|2.8K
|AUDJPY
|3.2K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|2.1K
|GBPAUD
|5.8K
|GBPUSD
|1.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURCAD
|904
|GBPSGD
|1.2K
|USDJPY
|3.3K
|NZDCAD
|941
|SGDJPY
|1.7K
|EURNZD
|4.2K
|EURAUD
|2.1K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDUSD
|620
|EURGBP
|570
|EURUSD
|1K
|NZDCHF
|464
|NZDJPY
|971
|USDSGD
|457
|NZDUSD
|373
|GBPCHF
|521
|CHFJPY
|1.3K
|AUDSGD
|596
|USDCHF
|546
|EURSGD
|299
|CADCHF
|194
|EURCHF
|311
|AUDCHF
|178
|CHFSGD
|139
|USDCAD
|108
|CADJPY
|459
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.38 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +110.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.40 × 5
|
Coinexx-Live
|0.50 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.36 × 11
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 177
|
FPMarketsLLC-Live
|2.18 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1249
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|2.33 × 9
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.47 × 51
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.80 × 5
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.02 × 363
|
VantageInternational-Live 3
|3.19 × 16
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.00 × 34
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
USD
840
USD
USD
2
100%
301
97%
100%
9.84
1.13
USD
USD
18%
1:500