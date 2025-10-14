SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
292 (97.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (2.99%)
En iyi işlem:
9.38 USD
En kötü işlem:
-8.69 USD
Brüt kâr:
378.31 USD (55 248 pips)
Brüt zarar:
-38.42 USD (4 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (110.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.57 USD (114)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.70%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
300
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
39.11
Alış işlemleri:
157 (52.16%)
Satış işlemleri:
144 (47.84%)
Kâr faktörü:
9.85
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.69 USD (1)
Aylık büyüme:
68.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
8.69 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (8.71 USD)
Varlığa göre:
17.86% (150.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 40
EURJPY 23
AUDJPY 18
AUDCAD 18
AUDNZD 18
GBPAUD 16
GBPUSD 15
GBPCAD 14
EURCAD 10
GBPSGD 9
USDJPY 9
NZDCAD 9
SGDJPY 8
EURNZD 8
EURAUD 8
GBPJPY 7
AUDUSD 7
EURGBP 7
EURUSD 6
NZDCHF 6
NZDJPY 6
USDSGD 6
NZDUSD 5
GBPCHF 5
CHFJPY 5
AUDSGD 4
USDCHF 3
EURSGD 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDCHF 2
CHFSGD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 32
EURJPY 16
AUDJPY 19
AUDCAD 11
AUDNZD 11
GBPAUD 37
GBPUSD 18
GBPCAD 16
EURCAD 5
GBPSGD 9
USDJPY 21
NZDCAD 6
SGDJPY 11
EURNZD 24
EURAUD 13
GBPJPY 11
AUDUSD 6
EURGBP 7
EURUSD 10
NZDCHF 6
NZDJPY 6
USDSGD 3
NZDUSD 4
GBPCHF 6
CHFJPY 8
AUDSGD 4
USDCHF 7
EURSGD 2
CADCHF 2
EURCHF 4
AUDCHF 2
CHFSGD 1
USDCAD 1
CADJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 6K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 3.2K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 2.1K
GBPAUD 5.8K
GBPUSD 1.9K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 904
GBPSGD 1.2K
USDJPY 3.3K
NZDCAD 941
SGDJPY 1.7K
EURNZD 4.2K
EURAUD 2.1K
GBPJPY 1.9K
AUDUSD 620
EURGBP 570
EURUSD 1K
NZDCHF 464
NZDJPY 971
USDSGD 457
NZDUSD 373
GBPCHF 521
CHFJPY 1.3K
AUDSGD 596
USDCHF 546
EURSGD 299
CADCHF 194
EURCHF 311
AUDCHF 178
CHFSGD 139
USDCAD 108
CADJPY 459
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.38 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +110.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.40 × 5
Coinexx-Live
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Exness-MT5Real7
2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.00 × 34
65 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
