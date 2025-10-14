- Crescita
Trade:
301
Profit Trade:
292 (97.00%)
Loss Trade:
9 (2.99%)
Best Trade:
9.38 USD
Worst Trade:
-8.69 USD
Profitto lordo:
378.31 USD (55 248 pips)
Perdita lorda:
-38.40 USD (4 236 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (110.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.57 USD (114)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.70%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
300
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
39.12
Long Trade:
157 (52.16%)
Short Trade:
144 (47.84%)
Fattore di profitto:
9.85
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.69 USD (1)
Crescita mensile:
68.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
8.69 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.43% (8.71 USD)
Per equità:
17.86% (150.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|40
|EURJPY
|23
|AUDJPY
|18
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|18
|GBPAUD
|16
|GBPUSD
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|10
|GBPSGD
|9
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|9
|SGDJPY
|8
|EURNZD
|8
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|7
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|EURUSD
|6
|NZDCHF
|6
|NZDJPY
|6
|USDSGD
|6
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDSGD
|4
|USDCHF
|3
|EURSGD
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CHFSGD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|32
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|19
|AUDCAD
|11
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|37
|GBPUSD
|18
|GBPCAD
|16
|EURCAD
|5
|GBPSGD
|9
|USDJPY
|21
|NZDCAD
|6
|SGDJPY
|11
|EURNZD
|24
|EURAUD
|13
|GBPJPY
|11
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|7
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|6
|NZDJPY
|6
|USDSGD
|3
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|8
|AUDSGD
|4
|USDCHF
|7
|EURSGD
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|2
|CHFSGD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|6K
|EURJPY
|2.8K
|AUDJPY
|3.2K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|2.1K
|GBPAUD
|5.8K
|GBPUSD
|1.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURCAD
|904
|GBPSGD
|1.2K
|USDJPY
|3.3K
|NZDCAD
|941
|SGDJPY
|1.7K
|EURNZD
|4.2K
|EURAUD
|2.1K
|GBPJPY
|1.9K
|AUDUSD
|620
|EURGBP
|570
|EURUSD
|1K
|NZDCHF
|464
|NZDJPY
|971
|USDSGD
|457
|NZDUSD
|373
|GBPCHF
|521
|CHFJPY
|1.3K
|AUDSGD
|596
|USDCHF
|546
|EURSGD
|299
|CADCHF
|194
|EURCHF
|311
|AUDCHF
|178
|CHFSGD
|139
|USDCAD
|108
|CADJPY
|459
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +9.38 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.57 USD
Massima perdita consecutiva: -4.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real8
|0.40 × 5
Coinexx-Live
|0.50 × 2
PUPrime-Live
|0.86 × 7
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
|1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
|2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Exness-MT5Real7
|2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
|2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
|2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
|3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
FxPro-MT5
|4.00 × 1
Exness-MT5Real12
|4.00 × 34
