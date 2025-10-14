SegnaliSezioni
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
292 (97.00%)
Loss Trade:
9 (2.99%)
Best Trade:
9.38 USD
Worst Trade:
-8.69 USD
Profitto lordo:
378.31 USD (55 248 pips)
Perdita lorda:
-38.40 USD (4 236 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (110.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.57 USD (114)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.70%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
300
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
39.12
Long Trade:
157 (52.16%)
Short Trade:
144 (47.84%)
Fattore di profitto:
9.85
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.69 USD (1)
Crescita mensile:
68.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
8.69 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.43% (8.71 USD)
Per equità:
17.86% (150.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 40
EURJPY 23
AUDJPY 18
AUDCAD 18
AUDNZD 18
GBPAUD 16
GBPUSD 15
GBPCAD 14
EURCAD 10
GBPSGD 9
USDJPY 9
NZDCAD 9
SGDJPY 8
EURNZD 8
EURAUD 8
GBPJPY 7
AUDUSD 7
EURGBP 7
EURUSD 6
NZDCHF 6
NZDJPY 6
USDSGD 6
NZDUSD 5
GBPCHF 5
CHFJPY 5
AUDSGD 4
USDCHF 3
EURSGD 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDCHF 2
CHFSGD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 32
EURJPY 16
AUDJPY 19
AUDCAD 11
AUDNZD 11
GBPAUD 37
GBPUSD 18
GBPCAD 16
EURCAD 5
GBPSGD 9
USDJPY 21
NZDCAD 6
SGDJPY 11
EURNZD 24
EURAUD 13
GBPJPY 11
AUDUSD 6
EURGBP 7
EURUSD 10
NZDCHF 6
NZDJPY 6
USDSGD 3
NZDUSD 4
GBPCHF 6
CHFJPY 8
AUDSGD 4
USDCHF 7
EURSGD 2
CADCHF 2
EURCHF 4
AUDCHF 2
CHFSGD 1
USDCAD 1
CADJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 6K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 3.2K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 2.1K
GBPAUD 5.8K
GBPUSD 1.9K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 904
GBPSGD 1.2K
USDJPY 3.3K
NZDCAD 941
SGDJPY 1.7K
EURNZD 4.2K
EURAUD 2.1K
GBPJPY 1.9K
AUDUSD 620
EURGBP 570
EURUSD 1K
NZDCHF 464
NZDJPY 971
USDSGD 457
NZDUSD 373
GBPCHF 521
CHFJPY 1.3K
AUDSGD 596
USDCHF 546
EURSGD 299
CADCHF 194
EURCHF 311
AUDCHF 178
CHFSGD 139
USDCAD 108
CADJPY 459
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.38 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.57 USD
Massima perdita consecutiva: -4.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.40 × 5
Coinexx-Live
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Exness-MT5Real7
2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.00 × 34
65 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copia

