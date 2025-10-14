信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
增长自 2025 342%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 759
盈利交易:
1 655 (94.08%)
亏损交易:
104 (5.91%)
最好交易:
16.48 USD
最差交易:
-46.45 USD
毛利:
2 347.32 USD (340 220 pips)
毛利亏损:
-664.76 USD (83 567 pips)
最大连续赢利:
114 (110.57 USD)
最大连续盈利:
114.97 USD (91)
夏普比率:
0.41
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
64.50%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.98
长期交易:
865 (49.18%)
短期交易:
894 (50.82%)
利润因子:
3.53
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-6.39 USD
最大连续失误:
4 (-88.63 USD)
最大连续亏损:
-88.63 USD (4)
每月增长:
25.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
88.67 USD (5.10%)
相对跌幅:
结余:
5.10% (88.71 USD)
净值:
72.28% (708.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 200
AUDNZD 130
EURCAD 119
GBPAUD 112
AUDCAD 92
GBPCAD 80
EURJPY 68
GBPUSD 60
NZDJPY 60
EURAUD 60
AUDJPY 57
GBPSGD 47
USDSGD 46
NZDCHF 45
USDCHF 45
AUDUSD 43
NZDCAD 43
USDJPY 42
NZDUSD 42
EURNZD 40
CHFJPY 39
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 25
GBPJPY 24
AUDSGD 24
EURGBP 22
CADJPY 17
GBPCHF 14
EURSGD 8
USDCAD 8
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 181
AUDNZD 64
EURCAD 79
GBPAUD 140
AUDCAD 53
GBPCAD 76
EURJPY 60
GBPUSD 77
NZDJPY 69
EURAUD 115
AUDJPY 16
GBPSGD 67
USDSGD 22
NZDCHF 50
USDCHF 39
AUDUSD 36
NZDCAD 31
USDJPY -59
NZDUSD 39
EURNZD 77
CHFJPY 76
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 24
GBPJPY 57
AUDSGD 20
EURGBP 29
CADJPY 24
GBPCHF 22
EURSGD 11
USDCAD 7
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 33K
AUDNZD 13K
EURCAD 12K
GBPAUD 23K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 11K
EURJPY 10K
GBPUSD 8.1K
NZDJPY 12K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPSGD 8.3K
USDSGD 3.8K
NZDCHF 4.3K
USDCHF 3.9K
AUDUSD 4.2K
NZDCAD 4.6K
USDJPY -5.5K
NZDUSD 4.3K
EURNZD 14K
CHFJPY 12K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 5.5K
SGDJPY 5.5K
CADCHF 2.5K
GBPJPY 9.2K
AUDSGD 3.6K
EURGBP 2K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
EURSGD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURCHF 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.48 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 91
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +110.57 USD
最大连续亏损: -88.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 更多...
