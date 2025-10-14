シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 344%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 766
利益トレード:
1 662 (94.11%)
損失トレード:
104 (5.89%)
ベストトレード:
16.48 USD
最悪のトレード:
-46.45 USD
総利益:
2 352.38 USD (340 904 pips)
総損失:
-664.96 USD (83 567 pips)
最大連続の勝ち:
114 (110.57 USD)
最大連続利益:
114.97 USD (91)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
64.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
95
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
19.03
長いトレード:
868 (49.15%)
短いトレード:
898 (50.85%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
0.96 USD
平均利益:
1.42 USD
平均損失:
-6.39 USD
最大連続の負け:
4 (-88.63 USD)
最大連続損失:
-88.63 USD (4)
月間成長:
22.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
88.67 USD (5.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.10% (88.71 USD)
エクイティによる:
72.28% (708.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 202
AUDNZD 130
EURCAD 120
GBPAUD 112
AUDCAD 93
GBPCAD 80
EURJPY 68
GBPUSD 60
NZDJPY 60
EURAUD 60
AUDJPY 57
GBPSGD 47
USDSGD 46
NZDCHF 45
USDCHF 45
NZDCAD 44
AUDUSD 43
USDJPY 42
NZDUSD 42
EURNZD 40
CHFJPY 39
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 27
GBPJPY 24
AUDSGD 24
EURGBP 22
CADJPY 17
GBPCHF 14
EURSGD 8
USDCAD 8
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 182
AUDNZD 64
EURCAD 80
GBPAUD 140
AUDCAD 54
GBPCAD 76
EURJPY 60
GBPUSD 77
NZDJPY 69
EURAUD 115
AUDJPY 16
GBPSGD 67
USDSGD 22
NZDCHF 50
USDCHF 39
NZDCAD 32
AUDUSD 36
USDJPY -59
NZDUSD 39
EURNZD 77
CHFJPY 76
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 25
GBPJPY 57
AUDSGD 20
EURGBP 29
CADJPY 24
GBPCHF 22
EURSGD 11
USDCAD 7
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 34K
AUDNZD 13K
EURCAD 12K
GBPAUD 23K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 11K
EURJPY 10K
GBPUSD 8.1K
NZDJPY 12K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPSGD 8.3K
USDSGD 3.8K
NZDCHF 4.3K
USDCHF 3.9K
NZDCAD 4.7K
AUDUSD 4.2K
USDJPY -5.5K
NZDUSD 4.3K
EURNZD 14K
CHFJPY 12K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 5.5K
SGDJPY 5.5K
CADCHF 2.7K
GBPJPY 9.2K
AUDSGD 3.6K
EURGBP 2K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
EURSGD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURCHF 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.48 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 91
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +110.57 USD
最大連続損失: -88.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 より多く...
レビューなし
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
