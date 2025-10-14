いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real8 0.60 × 5 PUPrime-Live 0.86 × 7 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FxPro-MT5 Live02 1.63 × 8 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.09 × 180 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 Coinexx-Live 2.40 × 10 FPMarketsLLC-Live 2.50 × 18 Pepperstone-MT5-Live01 2.78 × 65 FPMarketsSC-Live 2.84 × 809 ICMarketsSC-MT5-2 2.86 × 1789 ICMarketsSC-MT5-4 2.90 × 421 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.54 × 39 Exness-MT5Real7 3.60 × 15 ValutradesSeychelles-Live 3.70 × 10 Exness-MT5Real12 3.74 × 42 VantageInternational-Live 3 3.83 × 24 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 ICMarketsAU-Live 4.00 × 1 75 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは