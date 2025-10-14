- Incremento
Total de Trades:
1 766
Transacciones Rentables:
1 662 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
104 (5.89%)
Mejor transacción:
16.48 USD
Peor transacción:
-46.45 USD
Beneficio Bruto:
2 352.38 USD (340 904 pips)
Pérdidas Brutas:
-664.96 USD (83 567 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
114 (110.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
114.97 USD (91)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
64.50%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
95
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
19.03
Transacciones Largas:
868 (49.15%)
Transacciones Cortas:
898 (50.85%)
Factor de Beneficio:
3.54
Beneficio Esperado:
0.96 USD
Beneficio medio:
1.42 USD
Pérdidas medias:
-6.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-88.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
22.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
88.67 USD (5.10%)
Reducción relativa:
De balance:
5.10% (88.71 USD)
De fondos:
72.28% (708.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|202
|AUDNZD
|130
|EURCAD
|120
|GBPAUD
|112
|AUDCAD
|93
|GBPCAD
|80
|EURJPY
|68
|GBPUSD
|60
|NZDJPY
|60
|EURAUD
|60
|AUDJPY
|57
|GBPSGD
|47
|USDSGD
|46
|NZDCHF
|45
|USDCHF
|45
|NZDCAD
|44
|AUDUSD
|43
|USDJPY
|42
|NZDUSD
|42
|EURNZD
|40
|CHFJPY
|39
|EURUSD
|38
|AUDCHF
|38
|CHFSGD
|33
|SGDJPY
|31
|CADCHF
|27
|GBPJPY
|24
|AUDSGD
|24
|EURGBP
|22
|CADJPY
|17
|GBPCHF
|14
|EURSGD
|8
|USDCAD
|8
|EURCHF
|7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|182
|AUDNZD
|64
|EURCAD
|80
|GBPAUD
|140
|AUDCAD
|54
|GBPCAD
|76
|EURJPY
|60
|GBPUSD
|77
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|115
|AUDJPY
|16
|GBPSGD
|67
|USDSGD
|22
|NZDCHF
|50
|USDCHF
|39
|NZDCAD
|32
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|-59
|NZDUSD
|39
|EURNZD
|77
|CHFJPY
|76
|EURUSD
|61
|AUDCHF
|52
|CHFSGD
|33
|SGDJPY
|31
|CADCHF
|25
|GBPJPY
|57
|AUDSGD
|20
|EURGBP
|29
|CADJPY
|24
|GBPCHF
|22
|EURSGD
|11
|USDCAD
|7
|EURCHF
|8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|34K
|AUDNZD
|13K
|EURCAD
|12K
|GBPAUD
|23K
|AUDCAD
|8.4K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|10K
|GBPUSD
|8.1K
|NZDJPY
|12K
|EURAUD
|18K
|AUDJPY
|3.9K
|GBPSGD
|8.3K
|USDSGD
|3.8K
|NZDCHF
|4.3K
|USDCHF
|3.9K
|NZDCAD
|4.7K
|AUDUSD
|4.2K
|USDJPY
|-5.5K
|NZDUSD
|4.3K
|EURNZD
|14K
|CHFJPY
|12K
|EURUSD
|6.7K
|AUDCHF
|4.4K
|CHFSGD
|5.5K
|SGDJPY
|5.5K
|CADCHF
|2.7K
|GBPJPY
|9.2K
|AUDSGD
|3.6K
|EURGBP
|2K
|CADJPY
|4.3K
|GBPCHF
|1.8K
|EURSGD
|1.5K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|1.1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.48 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 91
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +110.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
|
FPMarketsSC-Live
|2.84 × 809
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1789
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
