SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 344%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 766
Negociações com lucro:
1 662 (94.11%)
Negociações com perda:
104 (5.89%)
Melhor negociação:
16.48 USD
Pior negociação:
-46.45 USD
Lucro bruto:
2 352.38 USD (340 904 pips)
Perda bruta:
-664.96 USD (83 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
114 (110.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
114.97 USD (91)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
64.50%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
95
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.03
Negociações longas:
868 (49.15%)
Negociações curtas:
898 (50.85%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
0.96 USD
Lucro médio:
1.42 USD
Perda média:
-6.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-88.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.63 USD (4)
Crescimento mensal:
22.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
88.67 USD (5.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.10% (88.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.28% (708.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 202
AUDNZD 130
EURCAD 120
GBPAUD 112
AUDCAD 93
GBPCAD 80
EURJPY 68
GBPUSD 60
NZDJPY 60
EURAUD 60
AUDJPY 57
GBPSGD 47
USDSGD 46
NZDCHF 45
USDCHF 45
NZDCAD 44
AUDUSD 43
USDJPY 42
NZDUSD 42
EURNZD 40
CHFJPY 39
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 27
GBPJPY 24
AUDSGD 24
EURGBP 22
CADJPY 17
GBPCHF 14
EURSGD 8
USDCAD 8
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 182
AUDNZD 64
EURCAD 80
GBPAUD 140
AUDCAD 54
GBPCAD 76
EURJPY 60
GBPUSD 77
NZDJPY 69
EURAUD 115
AUDJPY 16
GBPSGD 67
USDSGD 22
NZDCHF 50
USDCHF 39
NZDCAD 32
AUDUSD 36
USDJPY -59
NZDUSD 39
EURNZD 77
CHFJPY 76
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 25
GBPJPY 57
AUDSGD 20
EURGBP 29
CADJPY 24
GBPCHF 22
EURSGD 11
USDCAD 7
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 34K
AUDNZD 13K
EURCAD 12K
GBPAUD 23K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 11K
EURJPY 10K
GBPUSD 8.1K
NZDJPY 12K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPSGD 8.3K
USDSGD 3.8K
NZDCHF 4.3K
USDCHF 3.9K
NZDCAD 4.7K
AUDUSD 4.2K
USDJPY -5.5K
NZDUSD 4.3K
EURNZD 14K
CHFJPY 12K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 5.5K
SGDJPY 5.5K
CADCHF 2.7K
GBPJPY 9.2K
AUDSGD 3.6K
EURGBP 2K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
EURSGD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURCHF 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.48 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 91
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +110.57 USD
Máxima perda consecutiva: -88.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 mais ...
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
