Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 372%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 914
이익 거래:
1 808 (94.46%)
손실 거래:
106 (5.54%)
최고의 거래:
16.48 USD
최악의 거래:
-46.45 USD
총 수익:
2 493.52 USD (359 702 pips)
총 손실:
-672.42 USD (83 958 pips)
연속 최대 이익:
114 (110.57 USD)
연속 최대 이익:
114.97 USD (91)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
64.50%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
132
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
20.54
롱(주식매수):
940 (49.11%)
숏(주식차입매도):
974 (50.89%)
수익 요인:
3.71
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
1.38 USD
평균 손실:
-6.34 USD
연속 최대 손실:
4 (-88.63 USD)
연속 최대 손실:
-88.63 USD (4)
월별 성장률:
18.97%
연간 예측:
230.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
88.67 USD (5.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.10% (88.71 USD)
자본금별:
72.28% (708.53 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 228
EURCAD 132
AUDNZD 130
GBPAUD 123
AUDCAD 101
GBPCAD 83
EURJPY 79
EURAUD 63
NZDJPY 62
GBPUSD 61
AUDJPY 58
USDCHF 57
GBPSGD 56
USDSGD 52
AUDUSD 50
NZDUSD 49
NZDCAD 47
NZDCHF 46
CHFJPY 43
USDJPY 42
EURNZD 40
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 37
CADCHF 33
SGDJPY 32
EURGBP 26
AUDSGD 26
GBPJPY 24
CADJPY 17
GBPCHF 14
USDCAD 10
EURSGD 9
EURCHF 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 202
EURCAD 88
AUDNZD 64
GBPAUD 158
AUDCAD 56
GBPCAD 79
EURJPY 66
EURAUD 120
NZDJPY 69
GBPUSD 78
AUDJPY 17
USDCHF 56
GBPSGD 71
USDSGD 26
AUDUSD 42
NZDUSD 44
NZDCAD 33
NZDCHF 51
CHFJPY 83
USDJPY -59
EURNZD 77
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 39
CADCHF 29
SGDJPY 32
EURGBP 34
AUDSGD 23
GBPJPY 57
CADJPY 24
GBPCHF 22
USDCAD 9
EURSGD 12
EURCHF 10
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 37K
EURCAD 14K
AUDNZD 13K
GBPAUD 26K
AUDCAD 8.8K
GBPCAD 11K
EURJPY 11K
EURAUD 19K
NZDJPY 12K
GBPUSD 8.2K
AUDJPY 4.1K
USDCHF 5.2K
GBPSGD 9.1K
USDSGD 4.3K
AUDUSD 4.8K
NZDUSD 4.9K
NZDCAD 5K
NZDCHF 4.3K
CHFJPY 13K
USDJPY -5.5K
EURNZD 14K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 6.3K
CADCHF 3K
SGDJPY 5.6K
EURGBP 2.2K
AUDSGD 3.9K
GBPJPY 9.2K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
USDCAD 1.4K
EURSGD 1.6K
EURCHF 1.2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.48 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 91
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +110.57 USD
연속 최대 손실: -88.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.05 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1792
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FxPro-MT5
4.00 × 1
76 더...
리뷰 없음
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
