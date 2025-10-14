- 자본
- 축소
트레이드:
1 914
이익 거래:
1 808 (94.46%)
손실 거래:
106 (5.54%)
최고의 거래:
16.48 USD
최악의 거래:
-46.45 USD
총 수익:
2 493.52 USD (359 702 pips)
총 손실:
-672.42 USD (83 958 pips)
연속 최대 이익:
114 (110.57 USD)
연속 최대 이익:
114.97 USD (91)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
64.50%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
132
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
20.54
롱(주식매수):
940 (49.11%)
숏(주식차입매도):
974 (50.89%)
수익 요인:
3.71
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
1.38 USD
평균 손실:
-6.34 USD
연속 최대 손실:
4 (-88.63 USD)
연속 최대 손실:
-88.63 USD (4)
월별 성장률:
18.97%
연간 예측:
230.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
88.67 USD (5.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.10% (88.71 USD)
자본금별:
72.28% (708.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|228
|EURCAD
|132
|AUDNZD
|130
|GBPAUD
|123
|AUDCAD
|101
|GBPCAD
|83
|EURJPY
|79
|EURAUD
|63
|NZDJPY
|62
|GBPUSD
|61
|AUDJPY
|58
|USDCHF
|57
|GBPSGD
|56
|USDSGD
|52
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|NZDCAD
|47
|NZDCHF
|46
|CHFJPY
|43
|USDJPY
|42
|EURNZD
|40
|EURUSD
|38
|AUDCHF
|38
|CHFSGD
|37
|CADCHF
|33
|SGDJPY
|32
|EURGBP
|26
|AUDSGD
|26
|GBPJPY
|24
|CADJPY
|17
|GBPCHF
|14
|USDCAD
|10
|EURSGD
|9
|EURCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|202
|EURCAD
|88
|AUDNZD
|64
|GBPAUD
|158
|AUDCAD
|56
|GBPCAD
|79
|EURJPY
|66
|EURAUD
|120
|NZDJPY
|69
|GBPUSD
|78
|AUDJPY
|17
|USDCHF
|56
|GBPSGD
|71
|USDSGD
|26
|AUDUSD
|42
|NZDUSD
|44
|NZDCAD
|33
|NZDCHF
|51
|CHFJPY
|83
|USDJPY
|-59
|EURNZD
|77
|EURUSD
|61
|AUDCHF
|52
|CHFSGD
|39
|CADCHF
|29
|SGDJPY
|32
|EURGBP
|34
|AUDSGD
|23
|GBPJPY
|57
|CADJPY
|24
|GBPCHF
|22
|USDCAD
|9
|EURSGD
|12
|EURCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|37K
|EURCAD
|14K
|AUDNZD
|13K
|GBPAUD
|26K
|AUDCAD
|8.8K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|11K
|EURAUD
|19K
|NZDJPY
|12K
|GBPUSD
|8.2K
|AUDJPY
|4.1K
|USDCHF
|5.2K
|GBPSGD
|9.1K
|USDSGD
|4.3K
|AUDUSD
|4.8K
|NZDUSD
|4.9K
|NZDCAD
|5K
|NZDCHF
|4.3K
|CHFJPY
|13K
|USDJPY
|-5.5K
|EURNZD
|14K
|EURUSD
|6.7K
|AUDCHF
|4.4K
|CHFSGD
|6.3K
|CADCHF
|3K
|SGDJPY
|5.6K
|EURGBP
|2.2K
|AUDSGD
|3.9K
|GBPJPY
|9.2K
|CADJPY
|4.3K
|GBPCHF
|1.8K
|USDCAD
|1.4K
|EURSGD
|1.6K
|EURCHF
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.05 × 152
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1792
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
