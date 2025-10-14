SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
301
Bénéfice trades:
292 (97.00%)
Perte trades:
9 (2.99%)
Meilleure transaction:
9.38 USD
Pire transaction:
-8.69 USD
Bénéfice brut:
378.31 USD (55 248 pips)
Perte brute:
-38.40 USD (4 236 pips)
Gains consécutifs maximales:
114 (110.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.57 USD (114)
Ratio de Sharpe:
0.75
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.70%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
300
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
39.12
Longs trades:
157 (52.16%)
Courts trades:
144 (47.84%)
Facteur de profit:
9.85
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
1.30 USD
Perte moyenne:
-4.27 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.69 USD (1)
Croissance mensuelle:
68.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
8.69 USD (1.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.43% (8.71 USD)
Par fonds propres:
17.86% (150.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 40
EURJPY 23
AUDJPY 18
AUDCAD 18
AUDNZD 18
GBPAUD 16
GBPUSD 15
GBPCAD 14
EURCAD 10
GBPSGD 9
USDJPY 9
NZDCAD 9
SGDJPY 8
EURNZD 8
EURAUD 8
GBPJPY 7
AUDUSD 7
EURGBP 7
EURUSD 6
NZDCHF 6
NZDJPY 6
USDSGD 6
NZDUSD 5
GBPCHF 5
CHFJPY 5
AUDSGD 4
USDCHF 3
EURSGD 2
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDCHF 2
CHFSGD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 32
EURJPY 16
AUDJPY 19
AUDCAD 11
AUDNZD 11
GBPAUD 37
GBPUSD 18
GBPCAD 16
EURCAD 5
GBPSGD 9
USDJPY 21
NZDCAD 6
SGDJPY 11
EURNZD 24
EURAUD 13
GBPJPY 11
AUDUSD 6
EURGBP 7
EURUSD 10
NZDCHF 6
NZDJPY 6
USDSGD 3
NZDUSD 4
GBPCHF 6
CHFJPY 8
AUDSGD 4
USDCHF 7
EURSGD 2
CADCHF 2
EURCHF 4
AUDCHF 2
CHFSGD 1
USDCAD 1
CADJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 6K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 3.2K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 2.1K
GBPAUD 5.8K
GBPUSD 1.9K
GBPCAD 2.2K
EURCAD 904
GBPSGD 1.2K
USDJPY 3.3K
NZDCAD 941
SGDJPY 1.7K
EURNZD 4.2K
EURAUD 2.1K
GBPJPY 1.9K
AUDUSD 620
EURGBP 570
EURUSD 1K
NZDCHF 464
NZDJPY 971
USDSGD 457
NZDUSD 373
GBPCHF 521
CHFJPY 1.3K
AUDSGD 596
USDCHF 546
EURSGD 299
CADCHF 194
EURCHF 311
AUDCHF 178
CHFSGD 139
USDCAD 108
CADJPY 459
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.38 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 114
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +110.57 USD
Perte consécutive maximale: -4.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.40 × 5
Coinexx-Live
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Exness-MT5Real7
2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.00 × 34
Aucun avis
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BG5
30 USD par mois
68%
0
0
USD
840
USD
2
100%
301
97%
100%
9.85
1.13
USD
18%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.