Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 reviews
Reliability
13 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 351%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 797
Profit Trades:
1 693 (94.21%)
Loss Trades:
104 (5.79%)
Best trade:
16.48 USD
Worst trade:
-46.45 USD
Gross Profit:
2 389.48 USD (346 101 pips)
Gross Loss:
-665.46 USD (83 567 pips)
Maximum consecutive wins:
114 (110.57 USD)
Maximal consecutive profit:
114.97 USD (91)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
64.50%
Latest trade:
21 minutes ago
Trades per week:
104
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
19.44
Long Trades:
879 (48.91%)
Short Trades:
918 (51.09%)
Profit Factor:
3.59
Expected Payoff:
0.96 USD
Average Profit:
1.41 USD
Average Loss:
-6.40 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-88.63 USD)
Maximal consecutive loss:
-88.63 USD (4)
Monthly growth:
22.83%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.06 USD
Maximal:
88.67 USD (5.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.10% (88.71 USD)
By Equity:
72.28% (708.53 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 212
AUDNZD 130
EURCAD 121
GBPAUD 117
AUDCAD 94
GBPCAD 80
EURJPY 68
NZDJPY 61
EURAUD 61
GBPUSD 60
AUDJPY 58
GBPSGD 47
NZDCHF 46
USDSGD 46
NZDCAD 45
USDCHF 45
NZDUSD 44
AUDUSD 43
USDJPY 42
EURNZD 40
CHFJPY 39
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 34
SGDJPY 31
CADCHF 29
AUDSGD 26
GBPJPY 24
EURGBP 24
CADJPY 17
GBPCHF 14
EURSGD 8
USDCAD 8
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 190
AUDNZD 64
EURCAD 81
GBPAUD 152
AUDCAD 54
GBPCAD 76
EURJPY 60
NZDJPY 69
EURAUD 116
GBPUSD 77
AUDJPY 17
GBPSGD 67
NZDCHF 51
USDSGD 22
NZDCAD 32
USDCHF 39
NZDUSD 40
AUDUSD 36
USDJPY -59
EURNZD 77
CHFJPY 76
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 35
SGDJPY 31
CADCHF 27
AUDSGD 23
GBPJPY 57
EURGBP 32
CADJPY 24
GBPCHF 22
EURSGD 11
USDCAD 7
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 35K
AUDNZD 13K
EURCAD 13K
GBPAUD 25K
AUDCAD 8.5K
GBPCAD 11K
EURJPY 10K
NZDJPY 12K
EURAUD 18K
GBPUSD 8.1K
AUDJPY 4.1K
GBPSGD 8.3K
NZDCHF 4.3K
USDSGD 3.8K
NZDCAD 4.8K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 4.5K
AUDUSD 4.2K
USDJPY -5.5K
EURNZD 14K
CHFJPY 12K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 5.8K
SGDJPY 5.5K
CADCHF 2.8K
AUDSGD 3.9K
GBPJPY 9.2K
EURGBP 2.1K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
EURSGD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURCHF 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.48 USD
Worst trade: -46 USD
Maximum consecutive wins: 91
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +110.57 USD
Maximal consecutive loss: -88.63 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 more...
No reviews
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
