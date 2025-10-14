SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 348%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 778
Gewinntrades:
1 674 (94.15%)
Verlusttrades:
104 (5.85%)
Bester Trade:
16.48 USD
Schlechtester Trade:
-46.45 USD
Bruttoprofit:
2 373.35 USD (343 583 pips)
Bruttoverlust:
-665.22 USD (83 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
114 (110.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
114.97 USD (91)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
64.50%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
19.26
Long-Positionen:
875 (49.21%)
Short-Positionen:
903 (50.79%)
Profit-Faktor:
3.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-88.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
21.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
88.67 USD (5.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.10% (88.71 USD)
Kapital:
72.28% (708.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 203
AUDNZD 130
EURCAD 121
GBPAUD 117
AUDCAD 93
GBPCAD 80
EURJPY 68
GBPUSD 60
NZDJPY 60
EURAUD 60
AUDJPY 57
GBPSGD 47
NZDCHF 46
USDSGD 46
USDCHF 45
NZDCAD 44
AUDUSD 43
USDJPY 42
NZDUSD 42
EURNZD 40
CHFJPY 39
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 28
AUDSGD 26
GBPJPY 24
EURGBP 23
CADJPY 17
GBPCHF 14
EURSGD 8
USDCAD 8
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 183
AUDNZD 64
EURCAD 81
GBPAUD 152
AUDCAD 54
GBPCAD 76
EURJPY 60
GBPUSD 77
NZDJPY 69
EURAUD 115
AUDJPY 16
GBPSGD 67
NZDCHF 51
USDSGD 22
USDCHF 39
NZDCAD 32
AUDUSD 36
USDJPY -59
NZDUSD 39
EURNZD 77
CHFJPY 76
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 33
SGDJPY 31
CADCHF 26
AUDSGD 23
GBPJPY 57
EURGBP 32
CADJPY 24
GBPCHF 22
EURSGD 11
USDCAD 7
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 34K
AUDNZD 13K
EURCAD 13K
GBPAUD 25K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 11K
EURJPY 10K
GBPUSD 8.1K
NZDJPY 12K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPSGD 8.3K
NZDCHF 4.3K
USDSGD 3.8K
USDCHF 3.9K
NZDCAD 4.7K
AUDUSD 4.2K
USDJPY -5.5K
NZDUSD 4.3K
EURNZD 14K
CHFJPY 12K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 5.5K
SGDJPY 5.5K
CADCHF 2.7K
AUDSGD 3.9K
GBPJPY 9.2K
EURGBP 2K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
EURSGD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURCHF 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.48 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 91
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +110.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
noch 75 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen