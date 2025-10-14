- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 778
Gewinntrades:
1 674 (94.15%)
Verlusttrades:
104 (5.85%)
Bester Trade:
16.48 USD
Schlechtester Trade:
-46.45 USD
Bruttoprofit:
2 373.35 USD (343 583 pips)
Bruttoverlust:
-665.22 USD (83 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
114 (110.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
114.97 USD (91)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
64.50%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
19.26
Long-Positionen:
875 (49.21%)
Short-Positionen:
903 (50.79%)
Profit-Faktor:
3.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-88.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
21.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
88.67 USD (5.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.10% (88.71 USD)
Kapital:
72.28% (708.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|203
|AUDNZD
|130
|EURCAD
|121
|GBPAUD
|117
|AUDCAD
|93
|GBPCAD
|80
|EURJPY
|68
|GBPUSD
|60
|NZDJPY
|60
|EURAUD
|60
|AUDJPY
|57
|GBPSGD
|47
|NZDCHF
|46
|USDSGD
|46
|USDCHF
|45
|NZDCAD
|44
|AUDUSD
|43
|USDJPY
|42
|NZDUSD
|42
|EURNZD
|40
|CHFJPY
|39
|EURUSD
|38
|AUDCHF
|38
|CHFSGD
|33
|SGDJPY
|31
|CADCHF
|28
|AUDSGD
|26
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|23
|CADJPY
|17
|GBPCHF
|14
|EURSGD
|8
|USDCAD
|8
|EURCHF
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|183
|AUDNZD
|64
|EURCAD
|81
|GBPAUD
|152
|AUDCAD
|54
|GBPCAD
|76
|EURJPY
|60
|GBPUSD
|77
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|115
|AUDJPY
|16
|GBPSGD
|67
|NZDCHF
|51
|USDSGD
|22
|USDCHF
|39
|NZDCAD
|32
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|-59
|NZDUSD
|39
|EURNZD
|77
|CHFJPY
|76
|EURUSD
|61
|AUDCHF
|52
|CHFSGD
|33
|SGDJPY
|31
|CADCHF
|26
|AUDSGD
|23
|GBPJPY
|57
|EURGBP
|32
|CADJPY
|24
|GBPCHF
|22
|EURSGD
|11
|USDCAD
|7
|EURCHF
|8
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|34K
|AUDNZD
|13K
|EURCAD
|13K
|GBPAUD
|25K
|AUDCAD
|8.4K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|10K
|GBPUSD
|8.1K
|NZDJPY
|12K
|EURAUD
|18K
|AUDJPY
|3.9K
|GBPSGD
|8.3K
|NZDCHF
|4.3K
|USDSGD
|3.8K
|USDCHF
|3.9K
|NZDCAD
|4.7K
|AUDUSD
|4.2K
|USDJPY
|-5.5K
|NZDUSD
|4.3K
|EURNZD
|14K
|CHFJPY
|12K
|EURUSD
|6.7K
|AUDCHF
|4.4K
|CHFSGD
|5.5K
|SGDJPY
|5.5K
|CADCHF
|2.7K
|AUDSGD
|3.9K
|GBPJPY
|9.2K
|EURGBP
|2K
|CADJPY
|4.3K
|GBPCHF
|1.8K
|EURSGD
|1.5K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|1.1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.48 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 91
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +110.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1789
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
