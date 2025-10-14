- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 797
Прибыльных трейдов:
1 693 (94.21%)
Убыточных трейдов:
104 (5.79%)
Лучший трейд:
16.48 USD
Худший трейд:
-46.45 USD
Общая прибыль:
2 389.48 USD (346 101 pips)
Общий убыток:
-665.46 USD (83 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (110.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.97 USD (91)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
64.50%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.44
Длинных трейдов:
879 (48.91%)
Коротких трейдов:
918 (51.09%)
Профит фактор:
3.59
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-88.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.63 USD (4)
Прирост в месяц:
22.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
88.67 USD (5.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.10% (88.71 USD)
По эквити:
72.28% (708.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|212
|AUDNZD
|130
|EURCAD
|121
|GBPAUD
|117
|AUDCAD
|94
|GBPCAD
|80
|EURJPY
|68
|NZDJPY
|61
|EURAUD
|61
|GBPUSD
|60
|AUDJPY
|58
|GBPSGD
|47
|NZDCHF
|46
|USDSGD
|46
|NZDCAD
|45
|USDCHF
|45
|NZDUSD
|44
|AUDUSD
|43
|USDJPY
|42
|EURNZD
|40
|CHFJPY
|39
|EURUSD
|38
|AUDCHF
|38
|CHFSGD
|34
|SGDJPY
|31
|CADCHF
|29
|AUDSGD
|26
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|24
|CADJPY
|17
|GBPCHF
|14
|EURSGD
|8
|USDCAD
|8
|EURCHF
|7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|190
|AUDNZD
|64
|EURCAD
|81
|GBPAUD
|152
|AUDCAD
|54
|GBPCAD
|76
|EURJPY
|60
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|116
|GBPUSD
|77
|AUDJPY
|17
|GBPSGD
|67
|NZDCHF
|51
|USDSGD
|22
|NZDCAD
|32
|USDCHF
|39
|NZDUSD
|40
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|-59
|EURNZD
|77
|CHFJPY
|76
|EURUSD
|61
|AUDCHF
|52
|CHFSGD
|35
|SGDJPY
|31
|CADCHF
|27
|AUDSGD
|23
|GBPJPY
|57
|EURGBP
|32
|CADJPY
|24
|GBPCHF
|22
|EURSGD
|11
|USDCAD
|7
|EURCHF
|8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|35K
|AUDNZD
|13K
|EURCAD
|13K
|GBPAUD
|25K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|10K
|NZDJPY
|12K
|EURAUD
|18K
|GBPUSD
|8.1K
|AUDJPY
|4.1K
|GBPSGD
|8.3K
|NZDCHF
|4.3K
|USDSGD
|3.8K
|NZDCAD
|4.8K
|USDCHF
|3.9K
|NZDUSD
|4.5K
|AUDUSD
|4.2K
|USDJPY
|-5.5K
|EURNZD
|14K
|CHFJPY
|12K
|EURUSD
|6.7K
|AUDCHF
|4.4K
|CHFSGD
|5.8K
|SGDJPY
|5.5K
|CADCHF
|2.8K
|AUDSGD
|3.9K
|GBPJPY
|9.2K
|EURGBP
|2.1K
|CADJPY
|4.3K
|GBPCHF
|1.8K
|EURSGD
|1.5K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.48 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 91
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +110.57 USD
Макс. убыток в серии: -88.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
PUPrime-Live
|0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Coinexx-Live
|2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
еще 75...
