СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BG5
Vojtech Dubina

BG5

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 351%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 797
Прибыльных трейдов:
1 693 (94.21%)
Убыточных трейдов:
104 (5.79%)
Лучший трейд:
16.48 USD
Худший трейд:
-46.45 USD
Общая прибыль:
2 389.48 USD (346 101 pips)
Общий убыток:
-665.46 USD (83 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (110.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.97 USD (91)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
64.50%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
19.44
Длинных трейдов:
879 (48.91%)
Коротких трейдов:
918 (51.09%)
Профит фактор:
3.59
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-88.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.63 USD (4)
Прирост в месяц:
22.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
88.67 USD (5.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.10% (88.71 USD)
По эквити:
72.28% (708.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 212
AUDNZD 130
EURCAD 121
GBPAUD 117
AUDCAD 94
GBPCAD 80
EURJPY 68
NZDJPY 61
EURAUD 61
GBPUSD 60
AUDJPY 58
GBPSGD 47
NZDCHF 46
USDSGD 46
NZDCAD 45
USDCHF 45
NZDUSD 44
AUDUSD 43
USDJPY 42
EURNZD 40
CHFJPY 39
EURUSD 38
AUDCHF 38
CHFSGD 34
SGDJPY 31
CADCHF 29
AUDSGD 26
GBPJPY 24
EURGBP 24
CADJPY 17
GBPCHF 14
EURSGD 8
USDCAD 8
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 190
AUDNZD 64
EURCAD 81
GBPAUD 152
AUDCAD 54
GBPCAD 76
EURJPY 60
NZDJPY 69
EURAUD 116
GBPUSD 77
AUDJPY 17
GBPSGD 67
NZDCHF 51
USDSGD 22
NZDCAD 32
USDCHF 39
NZDUSD 40
AUDUSD 36
USDJPY -59
EURNZD 77
CHFJPY 76
EURUSD 61
AUDCHF 52
CHFSGD 35
SGDJPY 31
CADCHF 27
AUDSGD 23
GBPJPY 57
EURGBP 32
CADJPY 24
GBPCHF 22
EURSGD 11
USDCAD 7
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 35K
AUDNZD 13K
EURCAD 13K
GBPAUD 25K
AUDCAD 8.5K
GBPCAD 11K
EURJPY 10K
NZDJPY 12K
EURAUD 18K
GBPUSD 8.1K
AUDJPY 4.1K
GBPSGD 8.3K
NZDCHF 4.3K
USDSGD 3.8K
NZDCAD 4.8K
USDCHF 3.9K
NZDUSD 4.5K
AUDUSD 4.2K
USDJPY -5.5K
EURNZD 14K
CHFJPY 12K
EURUSD 6.7K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 5.8K
SGDJPY 5.5K
CADCHF 2.8K
AUDSGD 3.9K
GBPJPY 9.2K
EURGBP 2.1K
CADJPY 4.3K
GBPCHF 1.8K
EURSGD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURCHF 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.48 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 91
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +110.57 USD
Макс. убыток в серии: -88.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
еще 75...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 07:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика