Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 352%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 753
Kârla kapanan işlemler:
1 459 (83.22%)
Zararla kapanan işlemler:
294 (16.77%)
En iyi işlem:
101.54 USD
En kötü işlem:
-323.31 USD
Brüt kâr:
7 609.13 USD (2 635 616 pips)
Brüt zarar:
-4 827.43 USD (1 480 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
141 (1 269.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 269.60 USD (141)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.45%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
289
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.68
Alış işlemleri:
998 (56.93%)
Satış işlemleri:
755 (43.07%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
1.59 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-16.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-154.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-431.76 USD (8)
Aylık büyüme:
122.89%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.92 USD
Maksimum:
594.58 USD (63.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.34% (593.71 USD)
Varlığa göre:
3.94% (149.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1470
GBPNZD 53
AUDCAD 24
EURJPY 24
EURCAD 18
GBPAUD 16
GBPCAD 15
GBPUSD 13
USDJPY 11
AUDNZD 11
NZDCAD 10
AUDJPY 9
CADCHF 9
AUDUSD 8
EURAUD 8
NZDCHF 7
EURUSD 6
NZDUSD 6
EURGBP 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
CHFJPY 3
EURCHF 2
USDCAD 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 35
AUDCAD 14
EURJPY 19
EURCAD 15
GBPAUD 31
GBPCAD 15
GBPUSD 16
USDJPY 41
AUDNZD 7
NZDCAD 6
AUDJPY 14
CADCHF 8
AUDUSD 7
EURAUD 13
NZDCHF 7
EURUSD 10
NZDUSD 4
EURGBP 7
EURNZD 15
NZDJPY 4
USDCHF 8
GBPJPY 3
GBPCHF 5
CHFJPY -1
EURCHF 4
USDCAD 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 6.3K
AUDCAD 2K
EURJPY 3.3K
EURCAD 2.3K
GBPAUD 4.8K
GBPCAD 2.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY 3.7K
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 842
AUDJPY 2.3K
CADCHF 720
AUDUSD 700
EURAUD 2.1K
NZDCHF 544
EURUSD 1K
NZDUSD 398
EURGBP 565
EURNZD 2.7K
NZDJPY 835
USDCHF 636
GBPJPY 848
GBPCHF 432
CHFJPY -48
EURCHF 309
USDCAD 113
CADJPY 209
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.54 USD
En kötü işlem: -323 USD
Maksimum ardışık kazanç: 141
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 269.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1344
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 2294
75 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.