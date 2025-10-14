SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BG2
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 595%
RoboForex-ECN
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 055
Transacciones Rentables:
2 671 (87.43%)
Transacciones Irrentables:
384 (12.57%)
Mejor transacción:
101.54 USD
Peor transacción:
-323.31 USD
Beneficio Bruto:
9 257.91 USD (2 873 213 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 361.14 USD (1 549 972 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
141 (1 269.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 269.60 USD (141)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.56%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
69
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.55
Transacciones Largas:
1 622 (53.09%)
Transacciones Cortas:
1 433 (46.91%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
3.47 USD
Pérdidas medias:
-13.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-154.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-431.76 USD (8)
Crecimiento al mes:
13.19%
Pronóstico anual:
159.99%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
74.92 USD
Máxima:
594.58 USD (63.24%)
Reducción relativa:
De balance:
57.34% (593.71 USD)
De fondos:
37.94% (802.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 191
EURCAD 118
AUDNZD 113
GBPAUD 113
AUDCAD 100
GBPCAD 76
USDCHF 69
EURJPY 69
EURAUD 61
NZDJPY 58
NZDCHF 55
AUDJPY 51
AUDUSD 51
NZDUSD 49
GBPUSD 48
NZDCAD 47
CADCHF 43
USDJPY 42
EURUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 34
AUDCHF 33
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
EURGBP 16
USDCAD 12
EURCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 142
EURCAD 84
AUDNZD 53
GBPAUD 147
AUDCAD 54
GBPCAD 72
USDCHF 65
EURJPY 61
EURAUD 107
NZDJPY 49
NZDCHF 59
AUDJPY 13
AUDUSD 42
NZDUSD 42
GBPUSD 63
NZDCAD 37
CADCHF 28
USDJPY -46
EURUSD 62
EURNZD 54
CHFJPY 58
AUDCHF 48
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
EURGBP 21
USDCAD 10
EURCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 27K
EURCAD 13K
AUDNZD 11K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.5K
GBPCAD 10K
USDCHF 5.6K
EURJPY 10K
EURAUD 18K
NZDJPY 8.9K
NZDCHF 5.2K
AUDJPY 3.4K
AUDUSD 4.8K
NZDUSD 4.7K
GBPUSD 6.6K
NZDCAD 5.4K
CADCHF 2.9K
USDJPY -5.8K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
CHFJPY 9.8K
AUDCHF 3.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
EURGBP 1.6K
USDCAD 1.6K
EURCHF 944
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +101.54 USD
Peor transacción: -323 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 141
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 269.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -154.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
otros 113...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BG2
30 USD al mes
595%
0
0
USD
2.6K
USD
24
94%
3 055
87%
100%
1.72
1.28
USD
57%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.