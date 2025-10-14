信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG2
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 611%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 049
盈利交易:
2 667 (87.47%)
亏损交易:
382 (12.53%)
最好交易:
101.54 USD
最差交易:
-323.31 USD
毛利:
9 253.59 USD (2 872 878 pips)
毛利亏损:
-5 298.04 USD (1 541 367 pips)
最大连续赢利:
141 (1 269.60 USD)
最大连续盈利:
1 269.60 USD (141)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.56%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
128
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.65
长期交易:
1 622 (53.20%)
短期交易:
1 427 (46.80%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
3.47 USD
平均损失:
-13.87 USD
最大连续失误:
9 (-154.72 USD)
最大连续亏损:
-431.76 USD (8)
每月增长:
18.41%
年度预测:
226.33%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
74.92 USD
最大值:
594.58 USD (63.24%)
相对跌幅:
结余:
57.34% (593.71 USD)
净值:
37.94% (802.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 191
EURCAD 118
AUDNZD 113
GBPAUD 113
AUDCAD 99
GBPCAD 76
USDCHF 69
EURJPY 69
EURAUD 61
NZDJPY 58
NZDCHF 55
AUDUSD 51
AUDJPY 49
NZDUSD 49
GBPUSD 48
NZDCAD 46
USDJPY 42
CADCHF 42
EURUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 34
AUDCHF 33
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
EURGBP 15
USDCAD 12
EURCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 142
EURCAD 84
AUDNZD 53
GBPAUD 147
AUDCAD 54
GBPCAD 72
USDCHF 65
EURJPY 61
EURAUD 107
NZDJPY 49
NZDCHF 59
AUDUSD 42
AUDJPY 76
NZDUSD 42
GBPUSD 63
NZDCAD 36
USDJPY -46
CADCHF 27
EURUSD 62
EURNZD 54
CHFJPY 58
AUDCHF 48
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
EURGBP 19
USDCAD 10
EURCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 27K
EURCAD 13K
AUDNZD 11K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 10K
USDCHF 5.6K
EURJPY 10K
EURAUD 18K
NZDJPY 8.9K
NZDCHF 5.2K
AUDUSD 4.8K
AUDJPY 12K
NZDUSD 4.7K
GBPUSD 6.6K
NZDCAD 5.3K
USDJPY -5.8K
CADCHF 2.8K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
CHFJPY 9.8K
AUDCHF 3.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.6K
EURCHF 944
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +101.54 USD
最差交易: -323 USD
最大连续赢利: 141
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 269.60 USD
最大连续亏损: -154.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
110 更多...
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
