- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 049
盈利交易:
2 667 (87.47%)
亏损交易:
382 (12.53%)
最好交易:
101.54 USD
最差交易:
-323.31 USD
毛利:
9 253.59 USD (2 872 878 pips)
毛利亏损:
-5 298.04 USD (1 541 367 pips)
最大连续赢利:
141 (1 269.60 USD)
最大连续盈利:
1 269.60 USD (141)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.56%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
128
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.65
长期交易:
1 622 (53.20%)
短期交易:
1 427 (46.80%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
3.47 USD
平均损失:
-13.87 USD
最大连续失误:
9 (-154.72 USD)
最大连续亏损:
-431.76 USD (8)
每月增长:
18.41%
年度预测:
226.33%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
74.92 USD
最大值:
594.58 USD (63.24%)
相对跌幅:
结余:
57.34% (593.71 USD)
净值:
37.94% (802.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1471
|GBPNZD
|191
|EURCAD
|118
|AUDNZD
|113
|GBPAUD
|113
|AUDCAD
|99
|GBPCAD
|76
|USDCHF
|69
|EURJPY
|69
|EURAUD
|61
|NZDJPY
|58
|NZDCHF
|55
|AUDUSD
|51
|AUDJPY
|49
|NZDUSD
|49
|GBPUSD
|48
|NZDCAD
|46
|USDJPY
|42
|CADCHF
|42
|EURUSD
|38
|EURNZD
|35
|CHFJPY
|34
|AUDCHF
|33
|GBPCHF
|19
|CADJPY
|18
|GBPJPY
|17
|EURGBP
|15
|USDCAD
|12
|EURCHF
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|142
|EURCAD
|84
|AUDNZD
|53
|GBPAUD
|147
|AUDCAD
|54
|GBPCAD
|72
|USDCHF
|65
|EURJPY
|61
|EURAUD
|107
|NZDJPY
|49
|NZDCHF
|59
|AUDUSD
|42
|AUDJPY
|76
|NZDUSD
|42
|GBPUSD
|63
|NZDCAD
|36
|USDJPY
|-46
|CADCHF
|27
|EURUSD
|62
|EURNZD
|54
|CHFJPY
|58
|AUDCHF
|48
|GBPCHF
|33
|CADJPY
|22
|GBPJPY
|30
|EURGBP
|19
|USDCAD
|10
|EURCHF
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1M
|GBPNZD
|27K
|EURCAD
|13K
|AUDNZD
|11K
|GBPAUD
|24K
|AUDCAD
|8.4K
|GBPCAD
|10K
|USDCHF
|5.6K
|EURJPY
|10K
|EURAUD
|18K
|NZDJPY
|8.9K
|NZDCHF
|5.2K
|AUDUSD
|4.8K
|AUDJPY
|12K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPUSD
|6.6K
|NZDCAD
|5.3K
|USDJPY
|-5.8K
|CADCHF
|2.8K
|EURUSD
|6.8K
|EURNZD
|11K
|CHFJPY
|9.8K
|AUDCHF
|3.9K
|GBPCHF
|2.6K
|CADJPY
|4.1K
|GBPJPY
|5K
|EURGBP
|1.5K
|USDCAD
|1.6K
|EURCHF
|944
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.54 USD
最差交易: -323 USD
最大连续赢利: 141
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 269.60 USD
最大连续亏损: -154.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
