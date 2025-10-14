- 자본
- 축소
트레이드:
3 163
이익 거래:
2 775 (87.73%)
손실 거래:
388 (12.27%)
최고의 거래:
101.54 USD
최악의 거래:
-323.31 USD
총 수익:
9 355.66 USD (2 886 156 pips)
총 손실:
-5 366.06 USD (1 550 367 pips)
연속 최대 이익:
141 (1 269.60 USD)
연속 최대 이익:
1 269.60 USD (141)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.56%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
93
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.71
롱(주식매수):
1 670 (52.80%)
숏(주식차입매도):
1 493 (47.20%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
3.37 USD
평균 손실:
-13.83 USD
연속 최대 손실:
9 (-154.72 USD)
연속 최대 손실:
-431.76 USD (8)
월별 성장률:
10.57%
연간 예측:
128.21%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.92 USD
최대한의:
594.58 USD (63.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.34% (593.71 USD)
자본금별:
37.94% (802.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1471
|GBPNZD
|215
|EURCAD
|130
|GBPAUD
|120
|AUDNZD
|113
|AUDCAD
|112
|USDCHF
|80
|GBPCAD
|79
|EURJPY
|74
|EURAUD
|61
|NZDJPY
|60
|AUDUSD
|57
|NZDCHF
|56
|NZDUSD
|54
|AUDJPY
|51
|GBPUSD
|51
|NZDCAD
|48
|CADCHF
|47
|USDJPY
|42
|CHFJPY
|39
|EURUSD
|38
|EURNZD
|35
|AUDCHF
|33
|EURGBP
|21
|GBPCHF
|19
|CADJPY
|18
|GBPJPY
|17
|USDCAD
|13
|EURCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|163
|EURCAD
|92
|GBPAUD
|154
|AUDNZD
|53
|AUDCAD
|60
|USDCHF
|78
|GBPCAD
|75
|EURJPY
|65
|EURAUD
|107
|NZDJPY
|50
|AUDUSD
|46
|NZDCHF
|60
|NZDUSD
|46
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|65
|NZDCAD
|37
|CADCHF
|30
|USDJPY
|-46
|CHFJPY
|68
|EURUSD
|62
|EURNZD
|54
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|29
|GBPCHF
|33
|CADJPY
|22
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|11
|EURCHF
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.1M
|GBPNZD
|30K
|EURCAD
|15K
|GBPAUD
|25K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|9.3K
|USDCHF
|6.5K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|11K
|EURAUD
|18K
|NZDJPY
|9.2K
|AUDUSD
|5.2K
|NZDCHF
|5.3K
|NZDUSD
|5.1K
|AUDJPY
|3.4K
|GBPUSD
|6.9K
|NZDCAD
|5.5K
|CADCHF
|3.1K
|USDJPY
|-5.8K
|CHFJPY
|11K
|EURUSD
|6.8K
|EURNZD
|11K
|AUDCHF
|3.9K
|EURGBP
|1.9K
|GBPCHF
|2.6K
|CADJPY
|4.1K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|1.7K
|EURCHF
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +101.54 USD
최악의 거래: -323 USD
연속 최대 이익: 141
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 269.60 USD
연속 최대 손실: -154.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
620%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
25
94%
3 163
87%
100%
1.74
1.26
USD
USD
57%
1:300