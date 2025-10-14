시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BG2
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
25
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 620%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 163
이익 거래:
2 775 (87.73%)
손실 거래:
388 (12.27%)
최고의 거래:
101.54 USD
최악의 거래:
-323.31 USD
총 수익:
9 355.66 USD (2 886 156 pips)
총 손실:
-5 366.06 USD (1 550 367 pips)
연속 최대 이익:
141 (1 269.60 USD)
연속 최대 이익:
1 269.60 USD (141)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.56%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
93
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.71
롱(주식매수):
1 670 (52.80%)
숏(주식차입매도):
1 493 (47.20%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
3.37 USD
평균 손실:
-13.83 USD
연속 최대 손실:
9 (-154.72 USD)
연속 최대 손실:
-431.76 USD (8)
월별 성장률:
10.57%
연간 예측:
128.21%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.92 USD
최대한의:
594.58 USD (63.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.34% (593.71 USD)
자본금별:
37.94% (802.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 215
EURCAD 130
GBPAUD 120
AUDNZD 113
AUDCAD 112
USDCHF 80
GBPCAD 79
EURJPY 74
EURAUD 61
NZDJPY 60
AUDUSD 57
NZDCHF 56
NZDUSD 54
AUDJPY 51
GBPUSD 51
NZDCAD 48
CADCHF 47
USDJPY 42
CHFJPY 39
EURUSD 38
EURNZD 35
AUDCHF 33
EURGBP 21
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
USDCAD 13
EURCHF 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 163
EURCAD 92
GBPAUD 154
AUDNZD 53
AUDCAD 60
USDCHF 78
GBPCAD 75
EURJPY 65
EURAUD 107
NZDJPY 50
AUDUSD 46
NZDCHF 60
NZDUSD 46
AUDJPY 13
GBPUSD 65
NZDCAD 37
CADCHF 30
USDJPY -46
CHFJPY 68
EURUSD 62
EURNZD 54
AUDCHF 48
EURGBP 29
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
USDCAD 11
EURCHF 11
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 30K
EURCAD 15K
GBPAUD 25K
AUDNZD 11K
AUDCAD 9.3K
USDCHF 6.5K
GBPCAD 11K
EURJPY 11K
EURAUD 18K
NZDJPY 9.2K
AUDUSD 5.2K
NZDCHF 5.3K
NZDUSD 5.1K
AUDJPY 3.4K
GBPUSD 6.9K
NZDCAD 5.5K
CADCHF 3.1K
USDJPY -5.8K
CHFJPY 11K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
AUDCHF 3.9K
EURGBP 1.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
USDCAD 1.7K
EURCHF 1K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +101.54 USD
최악의 거래: -323 USD
연속 최대 이익: 141
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 269.60 USD
연속 최대 손실: -154.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
리뷰 없음
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
